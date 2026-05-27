Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama

CHP’de yönetimin mahkeme kararıyla yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ekibine geçmesinin ardından, genel merkez önünde Özgür Özel dönemine ait iki makam aracının sergileyip satışa çıkarılmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan yanıt geldi. Araçların üzerine "haram araç" yazılmasına tepki gösteren Karabat, söz konusu taşıtların iddia edildiği gibi iş insanları veya belediye başkanları tarafından değil, tamamen partinin kendi bütçesiyle satın alındığını açıkladı.

Karabat açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Partimize mahkeme tarafından atanan yönetimin bugün ortaya koyduğu tavır, en az Genel Merkezimize polis sokmak kadar ağır bir zarara neden olmuştur. Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik ne yazık ki bayram gününde sergilenmiştir.

O zaman artık, sustuğumuz gerçekleri anlatmanın zamanıdır. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki;

1-Genel Merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur.

2-Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları Genel Merkezimizin bahçesine koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir.

3- Diğer araç da partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır.

4-O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023’teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul’a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur.

Bir daha böyle seviyesiz görüntüler görmemek umuduyla söylüyorum: Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!"