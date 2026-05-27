17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

Ünlü oyuncu Jessica Alba, 17 yıllık uzun soluklu evliliğini sonlandırdıktan sonra aradığı mutluluğu genç meslektaşı Danny Ramirez ile buldu. Miami sahillerinde romantik anlar yaşayan çift, ilişkilerini artık gizli tutma gereği duymadan doyasıya eğlendi.

  • Jessica Alba, Ocak 2025'te 17 yıllık eşi Cash Warren'dan ayrıldı.
  • Yeni erkek arkadaşı oyuncu Danny Ramirez ile yaklaşık bir yıldır birlikte.
  • Çift, Miami sahilinde romantik anlar yaşarken görüntülendi.

Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Jessica Alba, uzun soluklu evliliğini geride bıraktıktan sonra bulduğu yeni aşkıyla adeta küllerinden doğdu. 

17 YILLIK EVLİLİK BİTTİ, MUTLULUĞU MESLEKTAŞINDA BULDU

Ocak 2025'te, 17 yıllık eşi film yapımcısı Cash Warren ile yollarını ayıran 45 yaşındaki güzel oyuncu, aradığı mutluluğu kendisi gibi oyuncu olan genç meslektaşı Danny Ramirez’de buldu. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, yaz sezonunun açılışını Miami’nin büyüleyici sahillerinde yaptı.

SAHİLDE AŞK TAZELEDİLER

Miami'de deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü aşıklar, plajda romantik anlar yaşarken objektiflere takıldı. İlişkilerinin ilk dönemlerinde basının yoğun ilgisinden uzak kalmak için gizlilik içinde buluşan 45 yaşındaki Jessica Alba ve 33 yaşındaki Danny Ramirez, artık saklanma gereği duymuyor. Etraftaki kalabalığa ve patlayan flaşlara hiç aldırış etmeyen taze sevgililer, denizde yüzdükleri sırada bile sık sık birbirlerini öpücüklere boğdu ve sahil boyunca neşeli bir şekilde yürüyüş yaptı.

YENİ SEVGİLİ AİLEYE DE GİRDİ

Geçtiğimiz sene eski eşiyle yollarını ayırırken "Çocuklarımız her zaman önceliğimiz" diyen Alba’nın, bu ayrılıktan doğan üç çocuğu (Honor, Haven ve Hayes) ile yeni sevgilisinin arasının da oldukça iyi olduğu belirtildi. Bir yılı geride bırakan ilişkilerinde iyice ciddileşen ikiliden Danny Ramirez, geçtiğimiz ay Jessica Alba’nın ailesi ve çocuklarıyla katıldığı 45. yaş günü kutlamalarında da yer alarak aileye ne kadar yakınlaştığını kanıtlamıştı.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

YİNE BİTİRMİŞ DEVAM ETMİŞ BİZDE 4 ÇOCUKLU KADIN 5 ÇOCUKLU ADAMA KAÇAR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

