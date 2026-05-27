Haberler

Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Roland Sallai, İngiliz ekiplerinin radarına girdi. Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, . Macar yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

  • Galatasaray, Roland Sallai için 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli belirledi.
  • Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Roland Sallai'nin transfer şartları hakkında bilgi aldı.
  • Roland Sallai, bu sezon Galatasaray formasıyla 47 resmi maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da, gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız isimler Roland Sallai'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. 

İNGİLİZLER SALLAI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Premier Lig ekipleri, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Roland Sallai'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Macar yıldızın durumunu yakından takip eden kulüpler arasında Tottenham, Fulham ve Nottingham Forest bulunuyor. 

HULL CITY'DEN DE SALLAI'YE KANCA

Bu takımların yanı sıra, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City de Sallai’nin transfer şartları hakkında bilgi alarak devreye giren kulüpler arasında yerini aldı.

GALATASARAY'IN TALEBİ 20 MİLYON EURO 

Yıldız futbolcusunu kolay kolay bırakmak istemeyen Galatasaray yönetimi ise bonservis bedelini belirledi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Roland Sallai için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir değer biçiyor. Kulübün, kasasına net 20 milyon Euro nakit ve buna ek olarak başarı bonusları içeren bir teklif gelmediği sürece hiçbir kulüple pazarlık masasına oturmayacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla istikrarlı bir grafik çizen tecrübeli futbolcu, çıktığı 47 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz

İran, ABD'nin olmazsa olmaz şartını kabul etse de Trump vazgeçmeyecek
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBulent Turker:

akllı adam. sallai premier ligde tasımasa da ligde tutar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı

Mağaradaki 7 günlük kabus böyle sona erdi
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi

Lookman'a ''Güle güle'' dediler
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada

Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı
El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip

Buralar karışır! El Bilal Toure'ye Türkiye'den dev talip