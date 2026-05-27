Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz

TRUMP: UMMAN'I HAVAYA UÇURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde İran gibi hak sahibi olanUmman’ı sert bir dille tehdit etti. Trump, "Umman Hürmüz konusunda herkes gibi davranmak zorunda. Aksi halde onları havaya uçururuz. Bunu anlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI HERKESE AÇIK OLACAK"

Trump, "Doğru zaman geldiğinde Hürmüz Boğazı'ndan tekneleri serbest bırakacağız. Hürmüz Boğazı herkese açık olacak, kimse kontrol etmeyecek." dedi.

ABD İLE İRAN ARASINDA HÜRMÜZ ÇIKMAZI

Gerilimin arkasında, İran’ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret almak için Umman ile ortak bir mekanizma kurmak istemesi yer alıyor. ABD yönetimi ise bu plana kesinlikle karşı çıkarak, boğazın kontrolünün hiçbir ülkeye bırakılmayacağını ve uluslararası serbest geçiş kurallarının korunacağını belirtti.

"HÜRMÜZ MUTABAKATI" İDDİASINA BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Öte yandan Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği yönetiminin İran ve Umman'a devredilmesini ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesini öngören bir anlaşma taslağı hazırlandığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yapılan resmi açıklamada, İran kaynakları tarafından ortaya atılan mutabakat zaptı metninin tamamen uydurma olduğu belirtildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: 14 MADDELİK MUTABAKAT ZAPTI HAZIR

İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik bir mutabakat zaptının çerçevesine ilişkin "resmi olmayan ilk belgeye" ulaştığını öne süren bir haber yayımladı.

Haberde yer alan bilgilere göre, muhtemel mutabakat çerçevesinde ABD, İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt etti. İran da ticari gemi geçişlerini bir ay içerisinde gerilim öncesi seviyeye döndürmeyi kabul etti.

"BOĞAZ'DA GEÇİŞLERİ İRAN VE UMMAN KOORDİNE EDECEK"

Taslakta, askeri gemilerin anlaşma kapsamı dışında tutulduğu, gemi geçişlerinin yönetimi ve rotasının İran ile Umman işbirliğiyle yürütüleceği kaydedildi.

"ABD, BÖLGEDEN ASKERLERİNİ ÇEKMEYİ KABUL ETTİ"

Belgede ayrıca ABD'nin İran çevresindeki bölgeden askeri güçlerini çekmeyi taahhüt ettiği, ancak bunun bölgeye sonradan sevk edilen kuvvetleri mi yoksa mevcut üslerde konuşlu birlikleri mi kapsadığı konusunda müzakerelerin sürdüğü aktarıldı.

Taslak metne göre, tarafların 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varması halinde söz konusu mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından bağlayıcı bir karar olarak onaylanması öngörülüyor.

Haberde ayrıca "İslamabad mutabakat zaptı çerçevesinin" henüz kesinleşmediği ve İran'ın "somut doğrulama" olmadan herhangi bir adım atmayacağı ifade edildi.