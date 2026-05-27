Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetim, Victor Osimhen'in geleceği için kesin kararını bir kez daha dile getirdi. Başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu, "Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz" diyerek olası tekliflere kapıyı kapadı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim, Victor Osimhen’in geleceği konusunda son karara vardı. 

OSIMHEN İÇİN TRANSFER KAPISI KAPALI

Sezonu 22 gol ve 8 asistle tamamlayan Victor Osimhen, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde attığı 7 golle dikkatleri üzerine çekti ve piyasa değerini yükseltti. Buna rağmen Galatasaray yönetimi, Nijeryalı yıldız için transfer kapısını kapattı. Chelsea başta olmak üzere Avrupa’dan birçok kulüp teknik direktör değişikliği sonrası Osimhen’i transfer listesine eklese de, sarı-kırmızılılar yeni sezonu Osimhen merkezli planlıyor. Yönetim, forvete yedek bir golcü arayışına da başladı.

''OSIMHEN'İ SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ''

Başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukçu, “Osimhen’i satmayı düşünmüyoruz” açıklamasıyla tüm takımlara seslenerek olası tekliflere kapıyı kapadı. 

PARASI ŞİMDİDEN HAZIR

15+6 milyon Euro'dan senelik 21 milyon Euro kazanan Nijeryalı golcü için 3 reklam anlaşması hazır. Osimhen, Galatasaray'da devam etmesi durumunda bu reklamlarda markaların yüzü olacak ve 6 milyon Euro'luk imaj hakkı parasını alacak.

