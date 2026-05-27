El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye imza atıyor.

TRABZONSPOR'DAN EL BILAL TOURE SÜRPRİZİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş’ta geçiren Malili hücum oyuncusu El Bilal Toure’yi renklerine bağlamak için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bordo-mavililerin 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Atalanta ile resmi temas kurduğu belirtildi. Siyah-beyazlı formayla kiralık dönemi sona eren Toure’nin Atalanta'ya geri döneceği ancak İtalyan kulübünün planları arasında yer almadığı belirtildi.

TRANSFER 13 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA BİTEBİLİR

Atalanta, 2023 yılında İspanyol ekibi Almeria'dan yaklaşık 30 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Toure’yi bu kez kalıcı olarak elden çıkarmak istiyor. Yüksek maaş yükünden kurtulmayı amaçlayan İtalyan kulübünün, Malili sol kanat için 13 milyon Euro bonservis istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 26 resmi karşılaşmada boy gösteren yıldız isim, sezonu 7 gol ve 5 asistle tamamladı.