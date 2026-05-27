Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda

Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla hafızalara kazınan tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

TOLGAY ARSLAN FUTBOLU BIRAKTI

Son iki sezondur Japonya’nın köklü kulüplerinden Sanfrecce Hiroshima’da başarıyla görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, futbolu bıraktığını "Gözyaşlarımı tutarak, ancak gururla bu satırları yazıyorum. Hayatımın en zor kararlarından biri olan aktif futbolu bırakma kararını verme zamanı geldi. Kariyerimi Sanfrecce Hiroshima'da sonlandırabildiğim için içtenlikle gurur duyuyorum. Sizlerden aldıklarımın sadece bir kısmını bile sahada geri verebildiysem, bundan daha mutlu olamazdım. Bana güvenip, inandığınız ve bu ailenin bir üyesi olarak kabul ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Futbolu bıraksam da, bu şehirle ve bu kulüple olan bağım özel kalmaya devam edecek. Sevgilerle, Tolgay." sözleriyle açıkladı.