Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro'luk teklifine Benfica'dan cevap

Golcü arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BENFICA'DAN FENERBAHÇE'YE RET

Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis için geride bıraktığımız günlerde Portekiz ekibine yaklaşık 40 milyon Euro'luk yapmıştı. Portekiz ekibinin bu teklifi değerlendirdiği ve sarı-lacivertlilerin yaptığı dev teklifi reddettiği belirtildi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Haberin devamında, Pavlidis'in yeni sezonda başka bir takımda forma giymek istediği ve deneyimli golcünün takımdan ayrılığının kesin olacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Benfica'da 53 maçta 30 gol atıp 6 da asist yapan Pavlidis, bu sezona da 2 maçta 4 gol atarak başladı.