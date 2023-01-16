Mahkeme kararıyla boşaltılan apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı

ESKİŞEHİR'de apartman sakinlerinin yayılan pis koku nedeniyle şikayet ettiği Zeynep O.'ya ait daire, mahkeme kararıyla boşaltıldı. Evden temizlik personelince yaklaşık 40 ton çöp çıkarıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'inci katında oturan Zeynep O.'nun, evde topladığı çöpler bir süre sonra apartmanda pis kokuya neden oldu. Apartman sakinleri, uyarılarına rağmen dairesine çöp toplamaya devam eden Zeynep O. hakkında savcılığa şikayette bulundu. Mahkeme, evden çöplerin temizlenmesi kararı verdi. Bu karar üzerine Odunpazarı Belediyesi ve Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Zabıta ve polis harekete geçti. Apartmanın olduğu sokağa kamyonlar getirilirken, yol trafiğe kapatıldı. Zeynep O.'nun dairesinden temizlik görevlilerince yaklaşık 40 ton çöp çıkarıldı.

Çöplerin temizlendiği Zeynep O.'ya ait daire daha sonra temizlik görevlilerince ilaçlandı.