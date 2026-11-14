Macron Ukrayna desteğini savundu, 42 ülke güvenlik bildirisini onayladı

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya desteğin Avrupa'nın güvenliği açısından önemini vurgulayarak, "Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmek, Fransa'yı ve Fransızları korumak demektir" dedi. Macron, önceliklerinin Ukrayna'nın kışı geçirmesine yardım etmek ve adil, kalıcı bir barış için çalışmak olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dublin'de perşembe ve cuma günü düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun dokuzuncu zirvesi ile gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısındaki Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Ukrayna'da yaşananların Fransa'yı doğrudan ilgilendirdiğini belirten Macron, "Söz konusu olan hepimizin güvenliği. Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmek, Fransa'yı ve Fransızları korumak demektir. Rusya, bir Avrupa ülkesine vahşilikle iradesini dayatırsa, tüm Avrupa zayıflatılmış olur" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde iki öncelik etrafında birlik sağlandığını kaydeden Macron, bunlardan ilkinin Ukrayna'nın kışı geçirmesine yardım etmek olduğunu bildirdi.

"PUTİN MÜZAKERE ETMEK İSTEMİYOR"

Macron, ABD'li elçilerle yapılan son görüşmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Amerikalı elçilerle son görüşmeler bunu gösterdi: Vladimir Putin müzakere etmek istemiyor. Ordusu ilerlemiyor. Hatta geri çekiliyor ve büyük kayıplar veriyor. Ama açık ki, sivillere yönelik saldırıları çoğaltarak ve ülkeyi bu kış karanlığa gömerek Ukrayna'yı dize getirme bahsine girişmiş durumda. Sorumluluğumuz, bu bahsi boşa çıkarmak."

Bu kapsamda mali desteğin sürdürülmesi ve Ukrayna'nın halkını, santrallerini ve elektrik şebekelerini korumasına yardım edilmesi gerektiğini belirten Macron, Ukrayna'nın kaynaklarının kısıtlanmasının ülkeyi haksız bir barışa ve kalıcı savunmasızlığa zorlayacağını, Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye atacağını savundu. Macron, "Bu, yenilgi ruhu. Bu, sonraki savaşın tarifi. Bu, Fransa'nın pozisyonu olamaz" dedi.

42 ÜLKEDEN AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLDİRİ

İkinci önceliklerinin Ukrayna ile adil ve kalıcı bir barış için çalışmak olduğunu ifade eden Macron, Avrupa'nın bu süreçte üzerine düşen rolü üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa Konseyi'nde bu konudaki birliğin yeniden teyit edildiğini belirten Macron, "Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde, tarihi bir karar aldık. 42 ülke, Fransa'nın öncülüğünde, Avrupa'nın güvenliğini yönlendirecek ilkeler üzerine bir bildiri onayladı" açıklamasını yaptı.

Macron, 2025'in başında başlatılan Gönüllüler Koalisyonu'nun da Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini hazırlamak için çalıştığını kaydetti. Yılın başında Paris'te kabul edilen bildirinin bu çalışmaların temelini oluşturduğunu belirten Macron, şunları ifade etti:

"Ukrayna ordusunu desteklemeyi ve bir ateşkes sonrası konuşlandırılabilecek çok uluslu bir gücü hazırlamayı öngörüyor. Hazır olduğumuzu göstermek için Polonya'da bir tatbikat sürüyor. Bu çalışmayı sürdürmek için perşembe günü Berlin'de bir araya geleceğiz."

"UKRAYNA İÇİN ADİL VE SAĞLAM BİR BARIŞ ELDE ETMEK"

Savaş sonrası döneme ilişkin hedeflerin Rusya dahil tüm taraflara açık biçimde anlatılması gerektiğini belirten Macron, Avrupa'nın uzun vadeli güvenliği için ABD'den beklentilerin de ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın NATO'da yerinin olduğunu ve Avrupa'nın güvenliğinde kilit rol oynadığını vurgulayan Macron, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Amacımız net: Ukrayna için adil ve sağlam bir barış elde etmek, sonra da herkesle birlikte Avrupa için ortak bir güvenlik çerçevesini güçlendirmeye devam etmek. Böylece Ukraynalıları, Fransızları ve tüm Avrupalıları uzun vadede koruyacağız."

Kaynak: ANKA