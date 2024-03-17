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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya yönetimini kızdıracak yeni bir açıklamaya imza attı. Geçtiğimiz ay, Ukrayna'ya destek konulu bir konferansta, Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığını ifade eden Macron, bu kez de "Belki bir noktada Rus kuvvetlerine karşı koyması için kara operasyonu yapılması gerekecek. Fransa'nın gücü, bunu yapabilmesidir." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecekte Rus kuvvetlerine karşı Ukrayna'da kara operasyonu gerekebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, "Weimar Üçgeni" formatı kapsamında Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldiği Berlin ziyareti sonrası uçakta Fransız gazetesi Le Parisien'e açıklamalarda bulundu.

Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilirFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (solda) ile Polonya Başbakanı Donald Tusk (sağda), Almanya Başbakanı Olaf Scholz (ortada)

"UKRAYNA'DA KARA OPERASYONU GEREKEBİLİR"

Geçen haftalarda AB ülkeleri içinde tartışmaya yol açan " Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamalarının ardından konuşan Macron, "Bunu arzu etmiyorum ve bu konuda inisiyatif almayacağım ama belki bir noktada Rus kuvvetlerine karşı koyması için kara operasyonu yapılması gerekecek. Fransa'nın gücü, bunu yapabilmesidir." dedi.

"KENDİMİZİ KORKUTMAMALIYIZ, KARŞIMIZDA BÜYÜK BİR GÜÇ YOK"

Macron, Avrupa'da birçok ülkenin Rusya'ya karşı mücadele yöntemi belirlemede kendileri ile "aynı çizgide" olduğunu ileri sürerek, askeri dahil tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını söyledi. Ayrıca Rusya'nın "korku söylemi" yaydığını ve buna kanmamak gerektiğini belirten Macron, "Kendimizi korkutmamalıyız. Karşımızda büyük bir güç yok. Rusya nükleer silahlara sahip orta ölçekli bir güç." ifadesini kullandı.

Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilirFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Öte yandan Macron, Ukrayna konusunda Almanya ve Polonya'yı daha fazla ve farklı şeyler yapmaya ikna etmek için Berlin'e gittiğini, bu yüzden Ukrayna ziyaretini ertelediğini kaydetti.

"ALMANYA İLE ANLAŞMAZLIĞIMIZ YOK"

Macron, kamuoyunda Scholz ile aralarında Ukrayna ile ilgili gerginlik olduğu yönündeki haberlere ilişkin ise, Alman Şansölye ile arasında hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını söyledi. Stratejik farklılıklar konusunda bir tartışmanın başlamasına izin vermemek için hızla Almanya'ya gittiğini belirten Macron, Alman Şansölye ile hedefler ve Ukrayna hakkında "büyük bir ortak görüş" içinde olduklarını kaydetti. Macron, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna konusunda "birbirinin tamamlayıcı gücünden" faydalanabileceği mesajını verdi.

Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilirFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (solda) ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda)

MACRON'UN ŞUBAT AYINDAKİ UKRAYNA AÇIKLAMASI

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti. Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Emmanuel Macron Almanya Ukrayna Fransa Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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