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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Sabah Koşusu Yaptı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi için bulunduğu Ankara'da sabah saatlerinde Seğmenler Parkı'nda koşu yaptı. Güvenlik ekibinin eşlik ettiği koşu, Fransa Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Ankara'da sabah saatlerinde Seğmenler Parkı'nda koşu yaptı. Macron'a güvenlik ekibi eşlik etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Ankara'da sabah koşusuna çıktı.

Çankaya'daki Seğmenler Parkı'nda koşu yapan Macron'a güvenlik ekibi eşlik etti. Çankaya Köşkü çevresinde de görülen Macron, koşusu sırasında zaman zaman vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Macron'un koşusu, "Cumhurbaşkanımız Emmanuel Macron ile sabah Ankara koşusundan günaydın" notuyla Fransa Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Kaynak: ANKA
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