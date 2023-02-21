Lütfü Savaş'ı fena trollediler! 'Afrika prensi' diye paylaştığı kişi sosyal medya fenomeni çıktı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, "Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Fotoğraftaki kişinin sosyal medya fenomeni ve emlak kralı olduğu ortaya çıktı.

Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi hakkındaki sözleriyle tepki çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.

'AFRİKA PRENSİ' DİYE DUYURUP TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Savaş, yaptığı paylaşımda Afrika prensi dediği Freedom Jacob Ceasar ile bir araya geldiğini belirterek "Dünyanın her yerinden desteği yanımızda görmek bizleri umutlandırıyor. Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

O KİŞİ GANALI BİR EMLAK KRALI

Ancak kısa sürede büyük yankı uyandıran paylaşıma konu olan kişinin Ganalı bir sosyal medya fenomeni ve emlak kralı olduğu ortaya çıktı. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

- O Prens değil, o sıradan Ganalı sade bir vatandaş. Giydiği kıyafet de resmi bir şey değil Gana'daki herkes aynı kıyafeti giyebilir

- Kıta'nın değil ülkenin prensi olur, üzerindeki üniforma da çakma...

- Bu adam prens falan değil, zaten ülkenin prensi olur koca kıtanın değil Bu böyle gece kulübü işletmeciliğinden müteahhitliğe geçen enteresan bir iş adamı. Üstündeki üniforma da çakma.

- Bu adamın kim olduğuna internetten bakmak kimsenin aklına gelmedi mi?

- Hiç mi danışmanınız yok, bu kare verilir mi?

İşte Lütfü Savaş'ın o paylaşımı;