Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Tahıl Silolarında Yeni Bir Çökme Meydana Geldi BEYRUT, 5 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaların 4 Ağustos'taki ikinci yıldönümünde, Beyrut Limanı tahıl silolarının bir kısmı yeniden çöktü ve bir toz bulutuna neden oldu. BEYRUT, 5 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaların 4 Ağustos'taki ikinci yıldönümünde, Beyrut Limanı tahıl silolarının bir kısmı yeniden çöktü ve bir toz bulutuna neden oldu. Pazar günü de siloların bir kısmında çökme meydana gelmişti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda tahıl silolarının bir kısmı çöktü, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda tahıl silolarının bir kısmının çökmesinin ardından toz bulutu yükseliyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda tahıl silolarının bir kısmının çökmesinin ardından toz bulutu yükseliyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda tahıl silolarının bir kısmının çökmesinin ardından toz bulutu yükseliyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Xinhua / Güncel Beyrut Limanı Lübnan Beyrut Güncel Haberler

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