YEE'den Beyrut'ta yerinden edilen çocuklara 23 Nisan etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yüzlerce çocuk için etkinlik düzenledi.

Yerinden edilenlere kapılarını açan Beyrut'taki Lübnan Ulusal Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, YEE Beyrut Koordinatörü Mustafa Aydoğdu ve 600'den fazla çocuk katıldı.

Etkinlik, bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından, salonu dolduran çocuklar ellerinde Türk ve Lübnan bayrakları sallayarak dabke dansı ve çeşitli oyunlarla eğlendi.

"Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Büyükelçi Lütem ekinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyrut YEE'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Bugün tabii çok değerli bir gün ve Lübnan makamları da bugünün değerini çok iyi biliyorlar. Çünkü 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına armağan edildi ama dünyanın çocuklarının tamamına armağan edildi." dedi.

Lütem, Lübnan'ın zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, "Lübnan maalesef İsrail'in saldırganlığı ve işgaliyle şu anda baş etmeye çalışıyor ve elbette bu çocuklara belki de tüm Lübnanlılardan daha fazla yansıyor. Yerlerinden, evlerinden edilmiş durumdalar, arkadaşlarından koparılmış durumdalar. Ailelerinin yanında çoğu sığınmacı durumunda." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Lütem bu zorlu sürecin aşılacağını belirterek, "Türkiye'nin de çok büyük yardımları var, o yardımlarla da (bu süreç) aşılacak ve Lübnan daha güzel günlere doğru mutlaka yol alacak. Biz de Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Sizin gülüşünüz, dünyanın en güçlü barış çığlığıdır"

Açılışta konuşan YEE Beyrut Koordinatörü Aydoğdu, savaşın ve zorlukların gölgesinde kalan çocuklara umut ve neşe olabilmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Bugünün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 106 yıl önce tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatan Aydoğdu, bu evrensel bayramın ruhunu Lübnan'daki çocuklara taşımak istediklerini ifade etti.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen çocuklara seslenen Aydoğdu, "Son zamanlarda gökyüzünde kuşlardan çok farklı sesler duydunuz. Evlerinizden uzaktasınız. Ama şunu asla unutmayın; sizin gülüşünüz, dünyanın en güçlü barış çığlığıdır." dedi.

Aydoğdu, "Bugün burada sizlere 'yalnız değilsiniz' demek için bulunuyoruz. Sizin umudunuz ve neşeniz bizim en büyük motivasyonumuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında etkinliğe destek verenlere de teşekkür eden Aydoğdu, başta Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği olmak üzere katkı sunan kurum ve katılımcılara şükranlarını ileterek çocukların bayramını kutladı.

Çocuklar büyük mutluluk yaşadı

Etkinliğe katılan çocuklardan 6 yaşındaki Ali Remmal, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinden yerinden edildiğini belirterek, sahnede düzenlenen gösterilerden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Remmal, Türkiye'ye verdikleri hediyeler için teşekkür ederek, "Bu etkinliklerin sürmesini istiyoruz, çünkü yerinden edilmiş çocukların mutlu olmasına katkı sağlıyor." dedi.

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Kanun en-Nehr beldesinden gelen 9 yaşındaki Fatıma Abdu da arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katıldığını belirterek, "Dabke dansını izledik ve çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Halk oyunları ekibinde yer alan Yara el-Haccar ise sahnede güzel bir performans sergilediklerini dile getirerek, etkinliğin atmosferinin oldukça olumlu geçtiğini kaydetti.

Haccar, organizasyonun iyi hazırlandığını vurgulayarak, "Güneyden yerinden edilen ailelerimizin kalplerine bir nebze de olsa mutluluk katabildiysek ne mutlu bize. Onlara savaşın atmosferini kısa süreliğine de olsa unutturmayı amaçladık." diye konuştu.