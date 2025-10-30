Lübnan'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Beyrut'taki Türk kurumlarının temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları, Türk vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı ve hükümeti temsilen Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Busat, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yi temsilen Milletvekili Kabalan Kabalan, Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, bazı bakanlar ve milletvekilleri, yabancı ülkelerin misyon temsilcileri, eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, eski Başkan Saad Hariri'nin temsilcisi Ahmed Hariri ve Tümgeneral Yusuf Haddad da resepsiyona katılan davetliler arasında yer aldı.

İstiklal Marşı ve Lübnan milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte Büyükelçi Lütem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yurt dışı misyonlarına gönderdiği mesajı okudu.

Büyükelçi Lütem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyrut'ta, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bayramımızda gördüğünüz gibi coşkulu bir kalabalıkla birlikteyiz. Lübnanlı dostlarımız, buradaki vatandaşlarımız, pek çok (Lübnanlı) Bakan, Başbakan yardımcısı, öğrenciler ve pek çok başka misafirimiz bu akşam bu coşkulu kutlamada bizimle beraber oldular. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesilesiyle yayınlamış oldukları mesajı kendilerine bizzat okuyarak ilettim." dedi.

Lütem, "Lübnan ile Türkiye'nin yakınlığı tabii, tarih içinde 400 yıl beraber yaşamış olmaktan kaynaklanıyor. Onun ötesinde tabii ki Cumhuriyet tarihimizde de Lübnan ile çok yakın ilişkiler içinde olduk. Bunlar bu bölgeyi beraber paylaşıyor olmaktan kaynaklanıyor. Bunlar kardeş olmaktan, aynı tasalara sahip olmaktan ve aslında bu bölgede barış ve huzur görme yönündeki ortak arzumuzdan da kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında tarihi ve köklü ilişkilere dikkati çeken Büyükelçi Lütem, iki ülkenin zor zamanlarda birbirlerine destek olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Lütem, "Bugün, aynı zamanda Lübnan-Türkiye ilişkilerinin de gelecekte aynı coşkuyla, aynı dayanışmayla sürmesinin temennisini de dile getirebildiğimiz bir vesile oldu." diye konuştu.

Lübnan halkına, Türklere gösterdikleri sıcak misafirperverlik için teşekkür eden Lütem, "Kendimizi Lübnan'da evimizde hissediyoruz. Bu çok özel bir duygu. Bunu Lübnan makamları ve halkı sağlıyor. Dolayısıyla o açıdan kendilerine minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.