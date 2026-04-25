Lübnan'a gidecek yardım gemisi, Mersin'den yola çıktı

AFET ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 8'inci İyilik Gemisi, Mersin Limanı'ndan Lübnan'ın Beyrut şehrine doğru yola çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan 730 ton insani yardım malzemesi, gemiye yüklendi. Mersin Limanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros ile il protokolü katıldı.

Törende konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bugün Mersin Limanı'ndan Lübnan'a 8'nci İyilik Gemisi'ni uğurladıklarını söyledi. İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da krizin giderek derinleştiğini belirten Pehlivan, "Mart ayından bu yana aralıksız devam eden saldırılar neticesinde 2 bin 500'e yakın insan hayatını maalesef kaybetti. 8 bin insan yaralandı ve nüfusun 5'te 1'ine denk gelen 1,2 milyon insan evinden, yurdundan edildi. Bütün bu gelişmeler, orada başta barınma olmak üzere beslenme ve diğer insani ihtiyaçların daha da artmasına neden oldu. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elbette bu tür gelişmeler karşısında sessiz kalmıyor ve ilgili kurum, kuruluşlarımızla birlikte orada insani yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmaya gayret ediyoruz. Bugün AFAD'ımızın koordinesinde Kızılay ile birlikte bir gemi dolusu malzemeyi oraya gönderiyoruz. Bu gemimizde 7 bin 200 çadır bulunuyor. Ayrıca 12 bin gıda kolisi, bin hijyen kolisi ve 22 bin battaniye, toplamda 730 ton insani yardım malzemesini bugün Mersin Limanı'ndan Beyrut Limanı'na uğurluyoruz" dedi.

'GAZZE'YE 110 BİN TONUN ÜZERİNDE İNSANİ YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRDIK'

Daha önce de hava, kara ve deniz yoluyla insani yardımları bölgeye ulaştırdıklarının altını çizen Pehlivan, şöyle konuştu:

"Tıpkı yine İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık krizine karşı da insani yardım anlamında AFAD olarak gereğini yapma gayreti içindeyiz. Filistin'e de Gazze'ye de bugüne kadar 14 uçak ve toplam 21 gemiyle 110 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini ulaştırmıştık. Bu konudaki gayretlerimiz başta Kızılay'ımız olmak üzere bütün sivil toplum teşkilatlarıyla, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla devam ediyor. Kara yoluyla da yardımlar gidiyor. Geçtiğimiz ağustos ayından bugüne kadar 730 TIR malzemede yollandı. Oradaki kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. Filistin'de İsrail 71 bin cana kıydı ve 21 binin üzerinde çocuk maalesef canından oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. AFAD kurulduğu günden bugüne 5 kıtada hiçbir ayrım gözetmeksizin 84 ülkeyle hem insani yardım hem de afetlerle mücadele konusunda çalışmalar yürüttü, yürütüyor. Geçtiğimiz yıl 16 ülkeyle ve bu yıl 10 ülkeyle insani yardım faaliyetleri ile afet alanında çalışmalar yaptık. Elbette bu gönderdiğimiz insani yardım gemilerinin maddi değeri var ama bunun ötesinde insanımızın, aziz milletimizin kardeşliği, yardımseverliği, dayanışma anlayışı var. Manevi değeri çok yüksek olan bu yardımlar inanıyoruz ki ulaştığı noktadaki insanlara bir nebze olsun yaraların sarılmasına katkı sağlayacaktır. Biz bu yardımları vatandaşlarımızın, hayırseverlerimizin, aziz Türk milletinin, devletimizin dualarıyla, iyi dilekleriyle gönderiyoruz. Bu gemi sadece bir gemi seferi değil, adeta oradaki insanlara umut seferidir. Her defasında milletimiz gerek sivil toplum teşkilatları aracılığıyla gerekse de direkt olarak seslenildiğinde, bir yerde yardıma ihtiyaç duyulduğu söylendiğinde koşa koşa yardım ediyor. Bundan cesaret alarak AFAD olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz adına insanlık için gayret gösteriyoruz. İmkanlar doğrultusunda çok daha fazla yardımlar oralara ulaştırılacak. Ancak yılmadan, geri adım atmadan devletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle bugün olduğu gibi sıkıntıda olan, zorda olan insanlara dünyanın neresinde olursa olsun elimizden gelen desteği göstermeye gayret edeceğiz."

Konuşmaların ardından iyilik gemisi, dualarla uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı