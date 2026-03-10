Dünyanın prestijli yayıncılık etkinliklerinden "Londra Kitap Fuarı 2026" kapılarını ziyaretçilere açtı

Dünya çapında yayıncılık ve telif satış sektörünün önemli buluşma noktalarından "Londra Kitap Fuarı 2026" kapılarını ziyaretçilere açtı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Olympia London" alanında 10-12 Mart'ta düzenlenen fuarda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ortaklığında 216 metrekarelik alanda "Türkiye Ulusal Standı" yer aldı.

Türkiye'den yayınevlerinin Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanındaki işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla katıldığı fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığının prestij yayınlarının yanı sıra çok sayıda eser sergilendi.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ise bu yıl da fuarda Türkiye'nin kültürel ve edebi varlığını görünür kılan başlıca kurumlardan biri olarak yer aldı.

Enstitü, kendi yayınları arasında yer alan iki dilli ".tr" dergisi ile Türkçe öğretimine yönelik Yedi İklim Türkçe ve Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) setlerini de uluslararası yayıncılık çevrelerinin dikkatine taşıdı. Böylelikle YEE, Türkiye'nin edebiyat ve yayıncılığının yanı sıra Türkçenin öğretimi ve kültürel diplomasi alanındaki birikimini de uluslararası platformda temsil etti.

"Burada yalnızca kitaplar sergilenmez. Yeni fikirler doğar"

Fuarın ilk gününde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve KKTC'nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer ve Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, Türk yayınlarının tanıtıldığı stantları gezdi.

Bakan Yardımcısı Yazgı, burada yaptığı konuşmada, Londra Kitap Fuarı'nın yayıncılık dünyasının en önemli buluşmalarından biri olduğunu belirterek, Türk edebiyatını uluslararası alanda daha görünür kılmayı hedeflediklerini söyledi.

Uluslararası kitap fuarlarının önemine değinen Yazgı, "Burada yalnızca kitaplar sergilenmez, yeni fikirler doğar, yeni işbirlikleri kurulur, edebiyat yeni yolculuklara çıkar." ifadelerini kullandı.

Bu yıl fuara güçlü katılım sağladıklarını belirten Yazgı, katılımın İTO ile kurulan işbirliği sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Yazgı, "Türkiye Ulusal Standı"nda binin üzerinde eserin yer aldığını aktararak, çağdaş Türk edebiyatının seçkin örneklerinin fuarda sergilendiğini ve yayıncıların telif görüşmeleri için 20 görüşme masasının oluşturulduğunu kaydetti.

Türk edebiyatının dünyaya açılmasında TEDA Çeviri Destek Programı'nın önemli rol oynadığının altını çizen Yazgı, program kapsamında bugüne kadar 99 ülkede, 66 farklı dilde 4 bin 599 eserin çevirisine destek verildiğini anlattı.

"Türkiye'nin fikir dünyası dünyaya tanıtılıyor"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş da her yıl Londra Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin fikir dünyasının dünyaya tanıtılmasına ilişkin çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Ertaş, Türkiye'nin stantının fuarda en fazla ilgi çeken stantlar arasında yer aldığına dikkati çekerek, Türkiye'den fuara katılan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

İTO Başkan Yardımcısı Özer ise Londra Kitap Fuarı'nın dünyanın en büyük basın, yayın ve kitapçılık etkinliklerinden biri olduğuna işaret ederek, fuarda yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

İTO olarak 16 ülkede 39 fuar düzenlediklerini aktaran Özer, yayıncılık fuarını ise 5 ülkede gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Londra Kitap Fuarı, dünyanın en prestijli yayıncılık etkinliklerinden

Dünyanın en prestijli yayıncılık etkinliklerinden Londra Kitap Fuarı, çok sayıda ülkeden binlerce yayınevinin katılımıyla bu yıl 10-12 Mart'ta düzenleniyor.

Yayıncılık sektörünün önde gelen temsilcilerini, yazarları ve okurları bir araya getiren fuar, uluslararası düzeyde bilgi ve kültür paylaşımına önemli katkılar sağlıyor.

Bakan Yardımcısı Yazgı, Londra YEE'yi de ziyaret etti

Londra Kitap Fuarı kapsamında İngiltere'de bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Londra YEE'yi de ziyaret ederek enstitü bünyesinde açılan 8. Türk Toplumu Sanat Sergisi'ni gezdi. Yazgı'ya ziyaret sırasında, enstitünün yürüttüğü kültür ve sanat faaliyetleri ile "Türk Sanat Platformu" hakkında bilgi verildi.

Sergide yer alan eserleri inceleyen Yazgı'nın ziyaretine, AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler de katıldı.