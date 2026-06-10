İngiltere'de yasa dışı İsrail yerleşimlerinin tanıtılacağı "emlak etkinliği"nin iptali istendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi planlanan ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde bulunan arazilerin satışının tanıtılacağı "emlak etkinliği"nin engellenmesi için hükümete çağrı yapıldı.

İngiltere'de milletvekilleri, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, 14 Haziran Pazar günü Londra'da yapılması planlanan ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşim yerlerindeki konutların pazarlanacağı "Büyük İsrail Emlak Etkinliği"ne tepki gösterdi.

İktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir işgal gücünün kendi yetki alanı dışına çıkarak kendisine ait olmayan arazileri satması tamamen ve kesinlikle yasa dışıdır ve vicdansızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

İşçi Partisi milletvekili Richard Burgon da İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliğe sert tepki gösterdi.

Burgon, "Bu utanç verici etkinlik, yasa dışı İsrail yerleşim yerlerinde Filistinlilerden çalınan arazilerin satışını içerecek. Hükümetten bu etkinliği yasaklamasını talep ettim." ifadelerini kullandı.

"Emlak fuarı değil, satış konuşmalarıyla süslenmiş apartheid ve ilhak"

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) de yaptığı yazılı açıklamada, 14 Haziran'da düzenlenmesi planlanan "emlak etkinliğini" kınayarak, İngiliz hükümetine etkinliğin gerçekleşmesini engellemek için acil önlem alması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "'Büyük İsrail Emlak Etkinliği', diasporadaki toplulukları hedef alan bir dizi uluslararası tanıtım turundan biridir ve yasa dışı yerleşim yerlerini İsrail'in ana akım şehirlerindeki gayrimenkullerle birlikte pazarlayarak bu yerleşim yerlerini meşrulaştırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, örgütün İngiltere Şubesi Kriz Müdahale Yöneticisi Kristyan Benedict, bunun bir emlak fuarı olmadığına, satış konuşmalarıyla süslenmiş bir "apartheid ve ilhak" olduğuna dikkati çekti.

"İngiltere, UAD danışma görüşü kapsamındaki yükümlülüklerine riayet etmeli"

İngiltere'de Müslüman toplumu temsil eden sivil toplum kuruluşlardan Britanya Müslüman Konseyi'nden (MCB), İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'a hitaben yazılan mektupta etkinliğe tepki gösterildi.

Mektupta, etkinliğin ve organizatörlerinin, yasa dışı şekilde işgal edilmiş topraklarla ilgili işlemlerin kolaylaştırılması dahil İngiltere hukukunu ihlal edip etmediğinin incelenmesi ve gerekli adımların atılması çağrısı yapılarak şunlar kaydedildi:

"Hiçbir etkinliğin, hukuka aykırı işlemleri teşvik eden veya kolaylaştıran bir biçimde devam etmesine izin verilmemesinin sağlanmasını, İngiltere'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) danışma görüşü kapsamındaki yükümlülüklerine riayet etmesi ve farkında olmadan bu tür işlemlerin içine çekilebilecek herkese açık bir kamusal rehberlik sağlaması çağrısında bulunuyoruz."

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.