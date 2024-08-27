Üye Girişi
Haberler

Liselilerin ödüllü elektrikli otomobili TEKNOFEST'te görücüye çıkacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 3 kategoride ödül alan Ankaralı "Cereyan EC" takımının "Fatih" adını verdikleri araç, Adana'da 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'te boy gösterecek.

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 3 kategoride ödül alan Ankaralı "Cereyan EC" takımının "Fatih" adını verdikleri araç, Adana'da 2- 6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'te boy gösterecek.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde organize edilen yarışlara 600'ün üzerinde takım başvuruda bulunurken bunlardan 55'i gelişim raporu, 23'ü teknik tasarım raporu aşamasını başarıyla tamamladı.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan "Cereyan EC" takımı da tasarladıkları elektrikli araçla dikkati çekici bir başarıya imza attı.

?Lise-sanayi işbirliği

Fen bilimleri öğretmeni olan takımın danışmanı Yasemin Polat, AA muhabirine, Cereyan EC'nin 2022 yılında kurulduğunu ve 13 kişiden oluştuğunu söyledi.

Aracın geçen yıl katıldığı yarışta "Görsel Tasarım" kategorisinde ödül aldığını dile getiren Polat, "TEKNOFEST Karadeniz'de başka bir ürünle birincilik kazanmıştık. O festivalde elektrikli araç çadırlarını ziyaret ederek, bu alanda da ürün geliştirmeye karar verdik." dedi.

"Fatih" ile ilgili çalışmaları Ağustos 2023'ten bu yana sürdürdükleri bilgisini veren Polat, şöyle konuştu:

"Aracımız yüzde 85 yerlilik oranına sahip. Bu yıl Gebze'de düzenlenen yarışlarda araba 'İvmelenme' ve 'Yerli Ürün Teşvik' kategorilerinde birincilik, 'Performans' kategorisinde üçüncülük ödülü aldı. Geçen yılki yarışmada 'Görsel Tasarım' ve 'Yerli Ürün Teşvik' kategorilerinde de ödül aldığı için 5 ödülü var."

Aracın elektronik parçalarının lisedeki atölyede, diğer parçalarının ise İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yapıldığını anlatan Polat, aracın teknik özelliklerine ilişkin de şunları söyledi:

"Araç saatte 70 kilometre hız yapabiliyor, 70 kilometreye 7 saniyede ulaşıyor. Bataryası 1 saat kullanılabiliyor ve 42 kilometre menzile sahip. Bataryası 1,5-2 saatte doluyor. Kilometrede 66 kuruş yakıt tüketiyor. Dış cephesinde fiberglas kullanıldı."

Gençlerin hayallerini mühendislik süslüyor

Öğrencilerden Feyza Argun, projede yer almanın kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu belirterek, "2 sene boyunca çok büyük bir emek harcadık. Okulda sabahladık, sanayide vakit geçirdik." ifadelerini kullandı. Argun, üniversite eğitimini mekatronik mühendisliği alanında almak istediğini söyledi.

Takımdaki isimlerden Can Ahmet Yeşildağ, ekipte geçen yıl da yer aldığını ifade ederek, "Arabalara çocukluğumdan beri hayranım. Togg gibi bir araba tasarlamak istiyorum. İlerde elektrik/elektronik mühendisliği okumak istiyorum." dedi.

Zeynep Burcu Çiçek de yarışmada yer almanın kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getirerek, "Arkadaş ortamı çok güzel. Ben de mühendis olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Zengin de eski bir "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" öğrencisi olduğunu kaydederek, "Performans yarışlarında sürücü oldum. Mühendislik okumak istiyorum. Eskiden oyun kodluyordum, şimdi araba kullanıyorum." diye konuştu.

Ahmet Yusuf Aydın, araçtaki 12 üründen 10'unun yerli olduğuna işaret ederek, izolasyon izleme sistemi, diferansiyel, araç kontrol sistemi ve telemetrinin bu ürünler arasında yer aldığını kaydetti.

Öte yandan, Cereyan EC takımının Fatih aracı, Adana'da 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'te vitrine çıkacak.

Kaynak: AA / Güncel

Teknofest Tübitak 6 Ekim Adana Teknoloji Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü? Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler... Kaktüs evde ne işe yarar, nerede durmalı? Kaktüs saksısı nasıl olmalı, çeşitleri neler? İZMİR'DE CİNAYET! İzmir'de baba neden çocuklarını öldürdü? Baba kendini de öldürdü mü? Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu! Gülbin Tosun ne dedi? Gülbin Tosun, Mansur Yavaş paylaşımı nedir? Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title