Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede (4) Güncel Haberler GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN ÖĞRENCİ SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde 11'inci sınıf öğrencisi N.G.'nin darbbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN ÖĞRENCİ SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADI Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 11'inci sınıf öğrencisi N.G.'nin darbbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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