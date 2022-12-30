Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede (4)
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GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN ÖĞRENCİ SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde 11'inci sınıf öğrencisi N.G.'nin darbbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı.
GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN ÖĞRENCİ SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 11'inci sınıf öğrencisi N.G.'nin darbbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel