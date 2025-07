LGS'de Bahçeşehir Koleji'nden 72 öğrenci 500 tam puan aldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 Liselere Geçiş Sınavı'nın ( Lgs ) sonuçlarını açıkladı. Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'deki farklı kampüslerinde eğitim gören 72 öğrenci, sınavda tam puan alarak birinci olma başarısını gösterdi. Başarılarının sırrını açıklayan öğrencilerin ortak noktası, düzenli ders çalışmak, eksik konuları telafi etmek ve stresi kontrol altında tutmak oldu.

Lgs'ye giren yaklaşık 1 milyon öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklandı. Bahçeşehir Koleji, bu yıl 72 birinci çıkararak rekor elde etti ve önemli bir başarıya imza attı. LGS'de birinci olan öğrencilerden bazıları, Bahçeşehir Koleji Etiler kampüsünde bir araya geldi. Heyecanlarını ve mutluluklarını aileleri ve öğretmenleriyle paylaşan öğrenciler başarılarını kutladılar.

'ZORLANACAKSINIZ AMA SONRASINDA MUTLU OLACAKSINIZ'

İstanbul Bahçeşehir Kampüsü'nde tam puan alarak başarı elde eden öğrencilerden Mine Tanıdır, "Çok mutluyum. Sınavın sonucunu alana kadar çok tedirgindim. Yanlış bir şey olur diye korkuyordum ama şu an çok heyecanlıyım. Hala etkisindeyim. Benim her zaman hedefim İstanbul Erkek Lisesi'ydi. Bu okul en yüksek puanlı okul olduğu için çok çalıştım. Çalışmalarım derslerime de yansıyordu. Özellikle sosyal derslerde ve Türkçe'de çok zorlandım. Türkçe'de sürekli aynı hataları yapıyordum. Bu yüzden yanlış yaptığım soruları kesip bir deftere yapıştırdım. Daha sonra o sorulara tekrar dönüp baktım. Böylece en çok zorlandığım derslerin üzerine gitmiş oldum. Bu sınavda Türkçe bölümünü insanlar zor buldu. Ama hatalarımı sürekli kontrol ettiğim için bunun faydasını gördüm. Her akşam, çalıştığım bir arkadaşım vardı. Onunla konuşuyor, çözemediğimiz soruları birbirimize soruyorduk. O da tam puan aldı. Zor bir süreçti ama sonunda emeğimizin karşılığını aldık. İleride daha çok sayısal alanda ilerlemek istiyorum. Tavsiyem, gerçekten çok çalışmanız. Sıkı çalışmanın sonucunu mutlaka görüyorsunuz. Zorlanacaksınız ama sonrasında mutlu olacaksınız. Yaz tatilinde ise dinlenme fırsatınız olacak" dedi.

'HATALARINIZDAN DOLAYI ASLA ÜZÜLMEYİN VE ONLARIN ÜZERİNE GİDİN'

Bahçeşehir Kampüsü'nden Alya Aşan, "490 civarında bir sonuç bekliyordum ama 500'ü hiç hayal etmemiştim. Sınava girerken çok heyecanlıydım. Ancak sınavdan sonra heyecanımı kontrol etmeye başladım ve yapabildiğimi fark ettim. Sınav süreci benim için zaman zaman zor, zaman zaman ise kolay geçti. Tam puan alan arkadaşım Mine ile her akşam konuşup birlikte soru çözdük. Bu konuda bana çok yardımcı oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Ailem de bana büyük destek verdi. Henüz bölümümü seçmedim ama ileride tıp okumak istiyorum. Hatalarınızdan dolayı asla üzülmeyin ve onların üzerine gidin. Ben hiçbir denememde 500 tam puan yapamamıştım. Çok çalışırsanız eninde sonunda başarıyorsunuz. Hata defteri tutabilirsiniz. Böylece hatalarınızın üzerine gidip o konularda daha dikkatli olabilirsiniz. Sınav sırasında çok stres yaşadım ama süreç ilerledikçe o stres azalıyor. Sınava girdiğinizde birkaç sorudan sonra heyecanınızı unutuyorsunuz. Sanki LGS'de değil de sıradan bir denemedeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Ailem bu süreçte bana çok destek oldu. Bu motivasyon kaynağıydı ve hiç üzmediler" diye konuştu.

'SINAVDA EN ÖNEMLİ ŞEY SOĞUKKANLI KALABİLMEK'

Etiler Kampüsü'nden Beren Demir ise "Sınav süreci benim için gerçekten çok yorucuydu. Bu süreçte büyük emek verdim. Her gün ders çalıştım. Arkadaşlarımla vakit geçirmek yerine ders çalışmayı tercih ettim. Ancak yine de sosyal hayatımı tamamen bırakmadım. İnsanlarla görüştüm, sohbet ettim. Bu nedenle, tüm yorgunluğa rağmen benim için mutlu bir yıldı. Bu süreçte ailem bana çok destek oldu. Özellikle annem, beni dershaneye ve okula götürdü, moralim bozulduğunda en çok o yanımda oldu. Bence bu sınavda en önemli şey soğukkanlı kalabilmek. Eğer sınavda stres yaparsanız 500 puan almak mümkün olmaz. Ama sakin bir şekilde, sabırlı ve dikkatli olarak soruları çözdüğünüzde başaramayacağınız bir şey yok. Bu yüzden herkese sakin kalmayı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çamlıca Kampüsü'nden Ömer Canikli de "Tam puan aldığım için mutluyum. Uzun bir sürecin sonunda başarılı oldum ve bu benim için yeterliydi. Emeklerimin karşılığını almak bana yetti. Sınav süreci benim için çok zor geçmedi. Tabii ki herkes biraz gergin ya da heyecanlı olabiliyor. Ancak ben gerginlik veya heyecan yaşamadığım için sınav bana daha kolay geldi. Gelecekte İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyup, Zürih ETH'de ekonomi ve matematik çift anadal yapmayı planlıyorum. Hedefim ekonomist olmak. Sınava girecek olanlara tavsiyem, heyecan yapmamaları ve gereksiz yere gerilmemeleridir. Mental destek almaktan çekinmesinler. Ayrıca düzenli ve sürekli çalışsınlar. Başarılı olabilmek için virajları hızlı almak değil, süreci sürekli ve dikkatli bir şekilde götürmek önemli. Ailem bu süreçte bana inanılmaz destek oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Başarımı onların desteği sayesinde elde ettim" dedi.

'YANLIŞLARI ANALİZ EDEREK EKSİKLERİMİ KAPATTIM'

Dereceye giren öğrencilerden Bahçeşehir Koleji Halkalı Kampüsü öğrencisi Eda Lal Yılmaz, "Bu süreçte denemelerde tam puan yapamadım ya da birinci olamadım. Süreç boyunca hatalarımı düzeltmeye ve eksiklerimi kapamaya odaklandım. Çalışmaya yaz tatilinde okulumuzun hazırladığı yaz tatili kitapçığını yaparak başladım ve yıl boyunca düzenli çalışmaya dikkat ettim. Seviye sınıfında ilk sınıfa da düşemedim. Ama bir öğrenciyi diğerlerinden ayıran özellik, yanlışlarını analiz ederek eksiklerini kapatmaya çalışmasıdır. Eksik konunuz, yapamadığınız soru tipi kalmazsa başarı sürpriz değildir." diye konuştu.

'SATRANÇ OYNARAYAK DİNLENDİM'

Bahçeşehir Koleji Kurtköy Kampüsü öğrencisi Efe Tufan Tepe ise günde 3-4 saat ders çalıştığını dile getirdi. Önümüzdeki yıl sınava girecek öğrencilere de önerilerde bulunan Tepe, "Sınava hazırlanırken sadece ders çalışmadım, hobilerimle de ilgilendim. Basketbol oynamak, satranç oynamak gibi hobilerim vardı. Özellikle satranç oynamak beni dinlendiriyordu. Stresin az olması çok önemli. Eğer stres hiç olmazsa sınav hakkında telaşlanmayacağımızdan dolayı odağımız başka yerlere kayabilir. Eğer stres fazla olursa "Ya kötü yaparsam?", "Ya istediğim sonucu elde edemezsem?" gibi sorularla zaman kaybedebiliriz. Kısacası sonraki senelerde LGS'ye girecekler düzenli çalışırlarsa ve streslerini kontrol edebilirlerse istedikleri sonuçları alacaklarından eminim." dedi.

'PANİK YAPSAYDIM DOĞRU YAPAMAZDIM'

Birinci sınıftan beri düzenli çalıştığını ve ödevlerini aksatmadığını belirten Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü öğrencisi Aras Koçak ise, stresi kontrol etmenin önemine vurgu yaparken sporunda kendisini olumlu etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Spor benim için hiçbir zaman derslere engel olmadı. Hatta yıl içinde beni olumlu bile etkiledi. Bunun yanında sınav anında da olabildiğince sakin kalmak gerekir. Mesela benim sınav anında üç tane yapamadığım soru vardı. Eğer panik yapsaydım büyük ihtimalle o soruları doğru yapamazdım. Bende de az da olsa vardı. Ama kendimi olabildiğince sakin tutmaya çalıştım ve o üç soruyu öyle çözdüm."

'MOTİVASYONUMU YÜKSEK TUTTUM'

Bahçeşehir Koleji İzmir Güzelbahçe Kampüsü öğrencisi Eymen Aras Taş ise hedefinin 500 tam puan yapmak olduğunu belirterek başarısında küçük yaşlarda edindiği kitap okuma alışkanlığının büyük etkisinin olduğunu dile getirdi. Her zaman dersi derste dinleyerek belli bir plan çerçevesinde çalıştığını belirten Taş, "Dersi derste öğrenmeye odaklandım. Bunun yanında gitar kursuma yıl boyu devam ettim. Arkadaşlarımla sosyal etkinliklerimi sürdürdüm. Ailem de bu süreçte bana her konuda destek oldu. Sene içerisinde girdiğim denemelerde başarılı sonuçlar aldım ancak ara sıra iniş çıkışlar da yaşadım. Moral bozmayarak hatalarımın üzerine giderek onları düzelttim. Motivasyonumu yüksek tutup hazırladığım programa bağlı kalarak ve öğretmenlerimin de desteğiyle hedeflediğim başarıya ulaştım. Gelecekte de bu başarılarıma yenilerini ekleyerek ülkeme faydalı bir mühendis olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

'BOL BOL PARAGRAF SORUSU ÇÖZDÜM'

Bahçeşehir Koleji Ankara 50'inci Yıl Kampüsü öğrencisi Deniz Tuğcu da tam puan alarak birinci olurken, çalışma sürecinde telefon ve sosyal medyadan uzak durduğu belirtti. Bütün dikkatini sınava yoğunlaştırdığını ifade eden Tuğcu şunları söyledi:

"Çok farklı kaynak yayınevinden deneme sınavı çözdüm. Aynı zamanda boş vakitlerimi kitap okuyarak geçirdim." Şanlıurfa Bahçeşehir Kampüsü öğrencisi Bengisu Sarı ise, sınav hazırlığı sürecinde bol bol paragraf soruları çözdüğünü dile getirerek "Sınava temmuz ayında çalışmaya başladım. Bol bol paragraf çözdüm ve düzenli bir şekilde çalıştım. Sıkıldığım zamanlarda ders çalışmaya biraz ara vererek kitap okudum ve voleybol oynadım. En büyük motivasyon kaynağım annem ve hedefim oldu."

'ÖĞRENCİLERİMİZE EKSİKSİZ KONU TAMAMLAMA VE EKSİK TAMAMLAMA ÇALIŞMALARI YAPTIRIYORUZ'

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, 2025 LGS'de öğrencilerin elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimizi ortaokuldan itibaren sınav bilinciyle yetiştiriyoruz. Eksiklerini tamamlamalarına ve kendilerini geliştirmelerine yönelik sürekli çalışmalar yapıyoruz. Doğru bir sistem ve iyi planlanmış bir eğitim programı olmadan bu başarı mümkün olmaz. Biz öğrencilerimize eksiksiz konu tamamlama ve eksik tamamlama çalışmaları yaptırıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu verdiğimiz ek derslerle onları sürekli destekliyoruz. Bu süreçte öğretmenlerimizin katkısı da çok büyük. Öğretmenlerimizin hem yaz döneminde hem de yıl boyunca sürdürülebilir bir şekilde hizmet içi eğitimler alarak kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Rehber öğretmenlerimize ve mentor öğretmenlerimize de önemli görevler düşüyor. Genel müdürlük olarak öğrencilerimizin sınav kaygısı ve motivasyonu üzerine çok sayıda çalışma yapıyoruz. Öğrenciler endişe yaşadıklarında nasıl hareket edeceklerini öğreniyorlar. Rehber öğretmenlerimiz ve mentor öğretmenlerimiz, küçük gruplar halinde öğrencilerle çalışmalar yaparak sınav stresini ve zamanı nasıl yöneteceklerini öğretiyor. Böylece onları sınav anına en iyi şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.