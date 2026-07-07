Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi

ANKARA (İHA) – Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics NATO Zirvesine katılmak için Ankara'ya geldi.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi. Rinkevics'i Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı