Önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi

Nevşehir'de ağabeyiyle tartışan bir kişi, iddiaya göre ağabeyini bıçakla kovaladı. Ağabeyinin şikayetçi olmak için polis merkezine gitmesinin ardından ise birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi.

Olay, 350 Evler Mahallesi Kırçiçeği Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan Osman Kolca ile kardeşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen kardeş, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla ağabeyini kovalamaya başladı. Kardeşinin elinden kurtulan Osman Kolca, şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Kolca'nın polis merkezinde ifade verdiği sırada kardeşi tarafından telefonla aranarak evi ateşe verdiği bilgisi verildi.

İhbar üzerine polis ekipleriyle birlikte olay yerine gelen Osman Kolca, evini alevler içinde buldu. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın sırasında evde kardeşinin ve bir miktar parasının bulunduğunu söyleyen Osman Kolca'nın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri önce evde herhangi bir kişinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı belirlenirken, evde bulunan paranın ise yangında zarar görmüş olabileceği değerlendirildi.

Yaşadıklarını anlatan Osman Kolca, "Kardeşimle birlikte evdeydik. Eve geldiğimde uyuşturucu madde kullanmıştı. Beni bıçakla kovalamaya başladı. Ben de canımı kurtarmak için karakola gittim. İfade verdiğim sırada beni arayıp evi yaktığını söyledi. Polis ekipleriyle birlikte geldiğimde evimin yandığını gördüm. Evde yaklaşık 600 bin lira param vardı. Kardeşimden şikayetçiyim" dedi.

Polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı