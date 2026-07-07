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Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi Haber Videosunu İzle
Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi
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İstanbul Sultanbeyli'de trafikte çıkan bir tartışmada, aracından inen bir şahıs tartıştığı sürücünün camına yapışarak dil çıkardı. Hızını alamayan maganda, daha sonra güpegündüz caddenin ortasında pantolonunu indirerek cinsel organını gösterdi. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan bu skandal ve ahlak dışı görüntüler sosyal medyada büyük infial yaratırken, vatandaşlar teşhircilik yapan şahsın tespit edilip cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

  • Sultanbeyli'de trafikte tartışan bir sürücü, kapalı cama dil çıkararak tacizde bulundu.
  • Aynı sürücü, yol ortasında pantolonunu indirip cinsel organını gösterdi.
  • Olay anı mağdur sürücü tarafından kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Megakent İstanbul'un bitmek bilmeyen trafik çilesi, bu kez akılalmaz bir magandalık ve teşhircilik olayıyla gündeme geldi. Sultanbeyli ilçesinde yoğun trafiğin olduğu bir caddede seyir halinde olan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen bir şahıs, sergilediği tuhaf ve ahlak dışı hareketlerle pes dedirtti.

CAMDAN DİL ÇIKARARAK TACİZ ETTİ

Olay anında mağdur sürücü tarafından kayda alınan görüntülerde, beyaz gömlekli ve bıyıklı şahsın, tartıştığı sürücünün aracına yaklaştığı görülüyor. Otomobilin kapalı camına yüzünü yaklaştıran adam, sinirli bir ifadeyle cama vurup dil çıkararak karşısındaki kişiyi provoke etmeye ve taciz etmeye başladı.

YOLUN ORTASINDA İĞRENÇ HAREKET

Aracın yanındaki tuhaf hareketlerinin ardından kendi aracına doğru dönen şahıs, asıl şok edici eylemini saniyeler sonra gerçekleştirdi. Trafiğin aktığı ve çevrede sivil vatandaşların bulunduğu caddenin ortasında duran maganda, tartıştığı sürücüye dönerek pantolonunu indirdi ve cinsel organını gösterdi. Güpegündüz sergilenen bu skandal hareket, saniye saniye kameraya kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Görüntülerin sosyal medyada "Asayiş Berkemal" gibi hesaplar üzerinden paylaşılmasının ardından kullanıcılar büyük bir şok ve öfke yaşadı. Sadece trafik kurallarını değil, toplumsal ahlakı da hiçe sayan şahıs hakkında binlerce tepki mesajı atıldı. Vatandaşlar, Emniyet yetkililerine çağrıda bulunarak, yüzü ve aracının bulunduğu bölge net bir şekilde belli olan şahsın tespit edilip "hayasızca hareketler" suçundan acilen yargılanmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com
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