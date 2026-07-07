NATO'da tarihi zirve başlıyor! Milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları açıklanacak

Dünyanın gözü bugün Ankara'ya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın geleceğini şekillendirecek kritik kararlarla başlayacak. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere 32 NATO üyesi ülkenin liderleri, Avrupa Birliği ve ortak ülkelerin temsilcileri iki gün boyunca güvenlikten savunma sanayisine, Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gelişmelere kadar birçok başlığı ele alacak. Zirve öncesinde ise NATO Savunma Sanayi Forumu'nda onlarca milyar dolarlık yeni savunma anlaşmalarının açıklanması bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre Avrupa ülkeleri, NATO Savunma Sanayi Forumu kapsamında yeni silah projeleri ve savunma iş birliklerini duyuracak. Açıklanacak anlaşmaların toplam değerinin onlarca milyar doları bulacağı belirtilirken, bu adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir dile getirdiği "Avrupa savunmaya daha fazla kaynak ayırmalı" çağrısına güçlü bir yanıt niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirmesi beklenen görüşme olacak. İki liderin NATO gündeminin yanı sıra bölgesel gelişmeler, savunma sanayii iş birliği ve ikili ilişkileri de ele alması bekleniyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK SAVUNMA ANLAŞMALARI

NATO Savunma Sanayi Forumu'nda bugün çok sayıda yeni proje ve silah anlaşmasının açıklanması bekleniyor. Ayrıntılar gizli tutulurken Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz, ülkesinin 3 milyar euronun üzerinde yeni savunma yatırımı açıklayacağını duyurdu. Bu kapsamda Belçika ile hava savunması, İngiltere ile ise deniz platformları alanında ortak projelerin tanıtılması bekleniyor.

AVRUPA SAVUNMA HARCAMALARINI REKOR DÜZEYDE ARTIRDI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın savunma harcamalarında son bir yılda yaklaşık yüzde 20 artış sağladığını belirterek toplam savunma bütçesinin 570 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Rutte, bu artışta hem Rusya tehdidinin hem de Trump'ın yıllardır sürdürdüğü baskının etkili olduğunu söyledi.

UKRAYNA VE RUSYA GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Zirvenin ana gündem maddelerinden biri de Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, zirve öncesinde NATO liderlerine "güçlü kararlar" çağrısı yaparken, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği son saldırılar hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek paketleri ve hava savunma kapasitesinin artırılması konularını masaya yatırması bekleniyor.

AWACS FİLOSU YENİLENİYOR

Kaynaklara göre NATO, envanterindeki yaşlanan ABD yapımı AWACS erken ihbar uçaklarını İsveç merkezli Saab tarafından geliştirilen GlobalEye sistemiyle değiştirmeyi planlıyor. Kararın zirve kapsamında resmiyet kazanması bekleniyor.

İTTİFAKIN GELECEĞİ MASADA

Ankara'daki zirvede savunma harcamalarının artırılması, Avrupa'nın güvenlikte daha fazla sorumluluk üstlenmesi, savunma sanayii üretiminin güçlendirilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve NATO'nun gelecek dönemdeki stratejik yol haritası ele alınacak. Zirvenin sonunda liderlerin ortak bildiriyi kabul etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com