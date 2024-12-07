Üye Girişi
Haberler
Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım

Trump'ın açıklamasının arka planı belli oldu! Esad son çare ABD'nin kapısına dayanmış

 ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

ABD, Beşar Esad'ın gideceği tarihi açıkladı

 Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

Dev derbide zafer Beşiktaş'ın
Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Esad'ın kaybettiğinin resmi! Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Hollanda'nın Lahey şehrinde patlama: 3 ölü, 3 yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın Lahey kentinde 3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlama nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hollanda'nın Lahey şehrinde patlama: 3 ölü, 3 yaralı

PATLAMADA 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Lahey İtfaiye Birliğince yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 06.15'te Lahey kentinde üç katlı bir apartmanda patlama meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, patlama sonucu apartmanın bir bölümünün çöktüğü ve yangın çıktığı ifade edildi. Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, basına yaptığı açıklamada, enkazdan 3 cesedin çıkarıldığını, biri ağır 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını ve enkaz altında daha fazla kişinin bulunduğunu tahmin edildiğini söyledi.

Hollanda'nın Lahey şehrinde patlama: 3 ölü, 3 yaralı

Çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu olay yerinde çalışmaların gece de süreceği belirtildi. Çevredeki 40 kadar dairenin tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken emniyet yetkilileri, patlamanın hemen ardından olay yerinden hızla uzaklaşan bir araçla ilgili bilgisi olanları kendilerine başvurmasını istedi.

Hollanda'nın Lahey şehrinde patlama: 3 ölü, 3 yaralı

Hollanda'nın Lahey şehrinde patlama: 3 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA / Feyzullah Yarımbaş - Güncel
img

Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
img

Bu başkan, takımını ligden çekecek
img

Mourinho'yu nasıl devirdiğini anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.