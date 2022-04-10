Kuzenlerin Müzik çalar kavgası cinayetle bitti

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Silivri Piri Paşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde yaşandı. Cumaziye D., iki arkadaşıyla kahvaltı yaparken, kuzeni Reytan T. restorana geldi. Reyhan T. ödünç verdiği Müzik çalarını geri almak istediğini söyledi. Kuzenler arasında restoranda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanları araya girerek iki kuzeni dışarı çıkardı.

RESTORANDA BAŞLAYAN KAVGA DIŞARIDA DA DEVAME TTİ

Restoranda başlayan Kavga, dışarıda da devam etti. Cumaziye D. kuzeninin üzerine koşarken Reyhan T., cebinden çıkardığı bıçakla Cumaziye D.'yi yaraladı. Kuzenini yaralayan Rayhan T., hızla olay yerinden kaçarken, Cumaziye D.'nin bıçaklandıktan sonra kalkıp yürümeye çalıştı ancak ayakta kalamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cumaziye D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kuzenini bıçaklayan Reyhan T., ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Rayhan T.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Restoranda başlayan talihsiz olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

"BİR ANDA YERE DÜŞTÜ"

Yaşananları anlatan restoran çalışanı Hüseyin Genç, "Üç kız çorba içmeye geldi. Çorbayı bitirmek üzerelerken, yanlarına bir kız daha geldi ve tartışmaya başladılar. Kavgayı ayırmak için araya girdik, 'Burası kavga etme yeri değil' diye uyardık. Buradan ayrıldılar, karşı tarafa geçtiler. Orada da kavga etmişler. Sonra kızlardan biri aniden yere düştü, ben de 112'yi aradım" dedi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel