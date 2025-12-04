Haberler

Müstakil evde çıkan yangında anne öldü, kızı yaralandı

Müstakil evde çıkan yangında anne öldü, kızı yaralandı
Güncelleme:
Kütahya'da müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Alevlerin arasından kendi imkanlarıyla çıkan kızı ise yaralandı. Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

  • Kütahya'da Sultanbağı Mahallesi'nde Zekiye Sarı ve kızı Ayşe Sarı'ya ait müstakil evde yangın çıktı.
  • Yangında 83 yaşındaki Zekiye Sarı hayatını kaybetti.
  • Yangından yaralı kurtulan Ayşe Sarı hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da Sultanbağı Mahallesi'nde Ayşe Sarı ve annesi Zekiye Sarı'ya (83) ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EVE GİREN EKİPLER YAŞLI KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Evden çıkan dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yoğun dumandan etkilenen ve el ile ayaklarında yanık oluşan Ayşe Sarı, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ayşe Sarı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede Zekiye Sarı'nın cansız bedeni bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zekiye Sarı'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

