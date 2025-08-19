Diyarbakır Anneleri TBMM'de konuştu

DİYARBAKIR ANNELERİ KONUŞTU

TBMM'de kurulan komisyonda terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan Diyarbakır Anneleri dinlendi. Diyarbakır Annesi Bedriye Uslu, komisyon toplantısına davet edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti. Uslu, "Allah devletimizi hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Hiçbir kötü şey memleketimize, vatanımızın başına gelmesin. Hiçbir anne ve baba üzülmesin, ağlamasın. Tüm şehit annelerine minnettarım, onları kalbimle selamlıyorum. Ben çocuklarım için geldim. Onlar kayıptırlar umudumuz önce Allah'ta sonra devletimizdedir. Türkiye bayrağı hepimize yeterlidir, onlar da gelsinler" dedi.

'PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI DEMEK EVLATLARIMIZIN GERİ DÖNMESİ DEMEKTİR'

Süleyman Aydın ise oğlu Özkan Aydın'ın 15 yaşında terör örgütü PKK tarafından kandırıldığını ve evladından 10 yıldır ayrı kaldığını söyledi. Çocuğunun dağdan inmesi halinde yargılanmaması gerektiğini söyleyen Aydın, "40 yıldır ülkemizin başına bela olan bir terör örgütü var. 15 yaşındaki evlatlarımızın şu an öğrenci olmaları lazımdı, okumaları gerekiyordu ama maalesef oğlum şu anda terör örgütü PKK'nın elindedir. 10 yıldır evladımın ölüp ölmediğini bilmiyorum. Evlat acısı çok zor, Allah hiç kimsenin başına getirmesin. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Yaklaşık 6 yıldan fazla bir süredir evlatlarımızı isterken bir kesim bizi destekledi ancak maalesef bazı kesimler ise bizi görmemezlikten geldiler. Yaklaşık 7 yıldır yağmur, kar demedik hatta hastalandık ama yine de evlat mücadelemize devam ettik. Diyarbakır Lice kırsalına kadar gittim ve PKK, 'Evladın burada ama vermiyoruz' dediler. 10 yıldır evladım onların elinde ve onun ölüp ölmediğini bilmiyorum. Bu ülke hepimizin ülkesi ve terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını duyunca hepimiz için büyük bir umut oldu, onların silah bırakması evlatlarımızın geri dönmesi demektir. Biz evlatlarımızı istiyoruz, onları PKK için büyütmedik. Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve sizlere teşekkür ediyorum. Bizim umudumuz şu an sizsiziniz, evlatlarını Diyarbakır annelerine kavuşturun" diye konuştu. Terör örgütü PKK'nın Kürtler için mücadele etmediğini söyleyen Aydın, oğlunun kaçırılması nedeniyle eşinin tedavi gördüğünü dile getirdi.

'İNSANİ DÖNÜŞ YAPMALARINI BEKLİYORUZ'

Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer tek bir kurşun sıkmadan mücadele yürüttüklerini ve nöbet tutmaya başladıkları tarihten bu yana 62 ailenin çocuğuna kavuştuğunu vurguladı. Biçer oğlunun eve dönmesi için verdikleri mücadeleden bahsederek, "Ben evladıma kavuştuğum için çadır nöbetinden vazgeçmedim çünkü hala yüzlerce anne evladının yolunu gözlüyor. Bizim hikayemiz sadece bireysel bir acı değil, bu ülkenin ortak yarasıdır. Bir ailenin yüreğinde ne zaman bir evlat acısı varsa, o acı hepimizin acısıdır. Bu süreçte atılacak ilk adım bellidir; evlat nöbetinde bulunan ailelerin yıllardır bitmek bilmeyen acıların sona ermesi, evlatlarının geri dönmesi ya da akıbetleri hakkında net bilgi verilmesidir. Silah bırakmak yetmez, zorla ya da kandırılarak götürülen masum gençlerin ailelerine dönmesine izin verilmelidir. Bu gençler arasında engelli, hasta, yaralı, zayıf, kadın ve küçük yaşta olanlar var. Yani biz terör örgütünden sadece silah bırakmasını değil, aynı zamanda insani dönüş yapmasını bekliyoruz. Eğer samimiyet varsa, bütün ailelerin kandırılarak götürülen evlatları geri gönderilmeli çünkü anneler bekliyor, ocaklar yanıyor, gözler yollarda. Siz komisyon üyelerine özel bir davetim var; lütfen Diyarbakır'a gelin, bizim çadırımızda oturun, bizimle bir bardak çay için. Oradaki annelerin gözlerine bakın, o gözler size her şeyi anlatacak" değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır annelerinin yaptığı konuşmaların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısını yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Ali Ekber METE/ANKARA,