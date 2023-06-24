Bayram tatili başladı, yollarda yine aynı manzara var! Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü bomboş

Bayram tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluştu. Yolun Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi, İstanbul yönü ise boş. Yoğun trafik arasında bir de "yol vermeme" kavgası yaşandı.

Bolu'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Yolun Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi, İstanbul yönüne ise az sayıda aracın geçtiği görüldü.

ARAÇLARI D-100 KARAYOLUNA YÖNLENDİRDİLER

Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluştu. Güzergahta zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarptı. Polis, yoğunluk durumuna göre araçları, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi. Ancak D-100 kara yolunda da ulaşım yavaşladı. Ayrıca Karadeniz illerine geçişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

"YOL VERMEME" KAVGASI ÇIKTI

Anadolu Otoyolu'nun Avşar köyü mevkiinde TIR şoförü ile otomobil sürücüsü arasında 'yol vermeme' kavgası çıktı. Sürücüler araçlarından inip birbirlerine saldırdı. Diğer sürücüler ve polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı, taraflar yollarına devam etti.