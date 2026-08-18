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550 Eserlik Takı Sergisi Ankara'da Açıldı

550 Eserlik Takı Sergisi Ankara'da Açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesi'nde düzenlenen 'Elde Vefa, Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12.000 Yıllık Öyküsü' sergisinde, Epipaleolitik Dönem'den Osmanlı'ya uzanan 550 eserin ziyaretçilerle buluşturulduğunu bildirdi. Ersoy, eserlerin 276'sının ilk kez sergilendiğine dikkati çekti.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesi'nde sergilenen "Elde Vefa, Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12.000 Yıllık Öyküsü" sergisinde, Epipaleolitik Dönem'den Osmanlı'ya uzanan 550 eserin ziyaretçilerle buluşturulduğunu bildirdi. Ersoy, eserlerin 276'sının ilk kez sergilendiğine dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesi'nde "Elde Vefa, Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12.000 Yıllık Öyküsü" sergisinin ziyaretçilerle buluşturulduğunu bildirdi. Ersoy, sergide 60 müze müdürlüğünün koleksiyonlarından seçilen 550 eserin yer aldığını, bu eserlerin 276'sının ise ilk kez sergilendiğini belirtti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlığın 12 bin yıllık takı serüvenini Ankara Etnografya Müzemizde sergiliyoruz. 'Elde Vefa, Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12.000 Yıllık Öyküsü' sergimiz ile Epipaleolitik Dönem'den Osmanlı'ya uzanan eşsiz bir kültürel birikimi ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. 60 müze müdürlüğümüzün koleksiyonlarından seçilen 550 eser, takının yalnızca bir süs eşyası olmadığını; ait olduğu dönemin kültürünü, inançlarını, estetik anlayışını ve toplumsal hayatını yansıtan güçlü bir tarihi belge olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Ersoy, eserlerin 276'sının ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirterek, "Taştan kemiğe, camdan altın ve gümüşe; binlerce yıl boyunca değişen malzemeler ve ustalık teknikleri üzerinden insanın güzellik, zarafet ve kendini ifade etme arayışına tanıklık ediyoruz. Bu benzersiz yolculuğu görmek isteyen herkesi, Ankara Etnografya Müzemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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