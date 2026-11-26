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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, Anadolu'nun geleneksel giyim kültürünü modern tasarımlarla geleceğe taşıyor.

"Kahramanmaraş ve Anadolu Kültürü" temasıyla yaklaşık 5 ay süren çalışma kapsamında hazırlanan "Anadolu'dan Esintiler" koleksiyonunda, 3 çocuk, 8 erkek ve 61 kadın giysisi olmak üzere 72 tasarım yer aldı.

Tasarım, kalıp hazırlığı, kumaş seçimi, kesim ve dikim aşamalarının tamamını üstlenen öğrenciler, Anadolu'nun köklü üretim geleneğini yaşatan koleksiyonla depremle sarsılan kentin yeniden ayağa kalkma iradesini de yansıttı.

Kilim motifleri, geleneksel işlemeler, başlıklar ve püsküllerin kullanıldığı tasarımlarda, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki edebiyat kimliğinden ve Dulkadiroğlu Beyliği'ne başkentlik yaptığı dönemden izlere yer verildi.

72 tasarımın tamamı öğrenciler tarafından üretildi

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Yasemin Yasa, AA muhabirine, Anadolu'nun yalnızca üzerinde yaşanan bir coğrafya değil, binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan ortak bir hafıza olduğunu söyledi.

Hazırladıkları koleksiyonla Kahramanmaraş'ın edebiyat kimliğini ve tarihsel birikimini moda tasarımıyla buluşturduklarını anlatan Yasa, şunları kaydetti:

"Hazırlık sürecinde öğrencilerimiz Anadolu'nun giyim kültürünü araştırarak edindikleri bilgileri tasarımlarına yansıttı. Amacımız, geçmişin kültürel değerlerini modern tasarımlarla buluşturmaktı. Geleneksel unsurları modern çizgilerle yeniden yorumladık ve bu çalışmada kentimizin edebiyat kimliğini, tarihsel geçmişini ve Anadolu kültürünü bir arada değerlendirdik. Geleneksel giyim kültürümüzden ve el sanatlarımızdan ilham alarak geçmişin değerlerini günümüz tasarım anlayışıyla hazırlamaya çalıştık. Koleksiyonumuzun en kıymetli yanı ise 72 tasarımın tamamının öğrencilerimiz tarafından tasarlanıp üretilmiş olmasıdır."

Yasa, deprem sonrasında yaşanan zorluklara rağmen öğrencileriyle üretmekten vazgeçmediklerini, bunun da çalışmaya ayrı bir anlam kattığını belirtti.

Yaşanan sürecin öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sağladığını ve yeniden üretime odaklanmalarına imkan sunduğunu dile getiren Yasa, hazırlanan eserleri "3 Mayıs Türkçülük Günü" dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında Ankara'da sergilemeyi planladıklarını ifade etti.

Yasa, bu sayede öğrencilerin emeklerini daha geniş kitlelerle buluşturabileceklerini belirterek, amaçlarının Anadolu'nun kültürel mirasını ve geleneksel giyim değerlerini tanıtmak, geçmişin birikimiyle gençlerin bakış açısını buluşturup kuşaklar arasında köprü kurmak olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin üretimi geleceğe dair umutlarını güçlendirdi

Projede yer alan öğrencilerden Zehra Dilek Yurdakul da geleneksel kıyafetleri araştırırken geçmişte kullanılan motifleri, işlemeleri ve giyim biçimlerini daha yakından tanıdıklarını anlattı.

Yurdakul, öğrendiklerini kendi tasarımlarına aktararak özgün çalışmalar ortaya çıkarmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Öğrenci Muhammet Sefa Gök ise deprem sonrasında eğitimlerine devam ederken koleksiyon çalışmasının kendilerine moral verdiğini belirtti.

Arkadaşlarıyla birlikte üretmenin ve ortaya bir eser çıkarmanın geleceğe dair umutlarını güçlendirdiğini ifade eden Gök, çalışmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu kaydetti.

Koleksiyonda görev alan öğrenci Melahat Kahveci, tasarım sürecinin kendilerine Anadolu'nun geleneksel giyim anlayışını araştırma ve tanıma fırsatı sunduğunu söyledi.

Kaynak: AA