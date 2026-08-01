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Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı

Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı Haber Videosunu İzle
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, yolda yürüyen öğrenci bir kadının yanına yaklaşan ve sokak ortasında "Parayla beraber oluyor musunuz?" diyerek ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda karşılaştığı genç kadına ahlaksız teklifte bulundu. Genç kadının kayda alıp paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti. 

SOKAK ORTASINDA SKANDAL TEKLİF

Genç kadının cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı skandal görüntülerde, şahsın ilk önce kadına ne iş yaptığını sorduğu görüldü. Genç kadının "Ben öğrenciyim" yanıtını vermesi üzerine şahıs, skandal bir ifade kullanarak "Parayla beraber oluyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine resen soruşturma başlatıldığı duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, görüntülerde yer alan kişinin C.A. isimli şahıs olduğunun tespit edildiği ve kolluk ekipleri tarafından başlatılan şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

Kaynak: Haberler.com
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