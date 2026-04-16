Kritik Haberleşme Çözümleri Konferansı sektör paydaşlarını bir araya getirdi

Novatel Teknoloji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Bilal Yıldız, "Kamu kurumlarının, özel şirketlerin ve organizasyonların acil durumlarda haberleşebilmesi adına teknolojiler sunup onların işletmelerine destek oluyoruz." dedi.

Kritik haberleşme alanındaki güncel teknolojileri, saha uygulamalarını ve entegrasyon yaklaşımlarını tek çatı altında buluşturmak amacıyla Novatel Haberleşme Çözümleri yürütücülüğünde düzenlenen Kritik Haberleşme Çözümleri Konferansı, sektör temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Tek günlük özel bir etkinlik olarak tasarlanan konferans, hem üretici perspektifini hem de gerçek operasyonel kullanım deneyimlerini katılımcılarla buluşturarak kapsamlı bir bilgi paylaşımı platformu sundu.

Konferans kapsamında, Caltta'nın Tier III, Ad-Hoc ve E-Chat çözümleri ile DMR entegrasyon yetkinlikleri detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılar, bu çözümlerin farklı operasyonel ortamlarda nasıl konumlandığını ve sahada nasıl değer ürettiğini doğrudan üretici bakış açısı ve gerçek kullanım senaryoları üzerinden deneyimleme fırsatı buldu.

Gün boyu süren program, açılış konuşmaları ve etkinlik vizyonunun aktarılmasıyla başladı, ardından Caltta portföy sunumu, müşteri vaka çalışmaları ve teknik oturumlarla devam etti.

Özellikle Vodafone ve Enerjisa tarafından sunulan Ad-Hoc vaka çalışmaları, bu çözümlerin farklı operasyonel senaryolarda sağladığı katma değeri somut örneklerle ortaya koydu.

Novatel Teknoloji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bilal Yıldız, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Novatel'in 25 yıldır Türkiye'de ve bölge coğrafyasında hizmet veren bir teknoloji ve telekomünikasyon şirketi olduğunu söyledi.

Son dönemde yapmış oldukları çalışmalarda acil durum ve afet haberleşme ile ilgili projelere ağırlık verdiklerini belirten Yıldız, "Bu süreçlerde çok fazla deprem ve benzeri doğal afetler yaşadık. Novatel olarak da aslında kamu kurumlarının, özel şirketlerin, organizasyonların acil durumlarda haberleşebilmesi adına teknolojilerini sunup onların işletmelerine destek oluyoruz." dedi.

Yıldız, iletişimin olmadığı yerde çok basit konuların bile çözülemediğini dile getirerek, "Aynı konuyu teknik olarak ele aldığımızda haberleşmenin olmadığı bir yerde insanların eş zamanlı çalışması çok mümkün değil. Hele ki bir acil durumda insanların kriz anında nasıl davranacağını bilemediği bir noktada karar vericilerin, koordinatörlerin, yöneticilerin farklı lokasyonlarda bulunan insanlarla eş zamanlı olarak operasyonu yürütebilmesi adına haberleşmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Acil durumda ayakta kalabilen yapılar inşa etmek için afetler öncesinde hazırlık yapılması gerektiğine işaret eden Yıldız, "Bizim de aslında bugün bu etkinlikte birçok farklı kamu kurum, kuruluşu, özel şirketi, üniversiteden hocalarımızı, kamudan değerli katılımcılarımızı ve konuşmacılarımızı davet etmemizin sebebi buydu. Bu işbirliği gerektiren bir konu. Bu işbirliğiyle de biz hep beraber bir olası acil durumda nasıl davranacağımızı, hangi altyapıları nasıl kuracağımızı, bu altyapıların olası bir acil durumda nasıl hayatta kalacağıyla ilgili teknolojiler geliştiriyoruz ve aynı zamanda bu çözümleri anlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğin amacı da aslında buydu." dedi.

Yıldız, yakın zamanda İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ve AFAD işbirliğiyle yaptıkları, İstanbul genelini kapsayacak bir DMR Tier 3 altyapısı çalışmaları olduğunu belirterek, bunun şu an tüm İstanbul'da olası bir acil durumda ayakta kalacak ve İstanbul'un bütün haberleşme problemini çözecek bir altyapı olduğunu dile getirdi.

Novatel Stratejik Projeler ve İş Geliştirme Müdürü Yunus Efil de etkinliğin amacının sahayı merkeze alarak son kullanıcılar ile ilgili kurum ve kuruluşları bir araya getirerek kritik haberleşmedeki farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Haberleşmenin, bir ülkenin, bir kurumun veya bir kritik tesisin sinir ağı olduğunu ifade eden Efil, "Aslında biz bu sinir ağlarını nasıl ayakta tutabiliriz diye tartışıyoruz. Afet ve acil durumlarda kullanılacak haberleşme çözümleri ve bunların hepsini tek bir noktada nasıl entegre edebiliriz bunun üzerine çalışmalar yürütüyoruz." dedi.