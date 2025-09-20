Köyceğiz'deki Orman Yangını İkinci Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor.

Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Gece boyu kara ekiplerince devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterler de destek vermeye başladı.

Yangına 147 arazöz, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 230 ev boşaltıldı, 612 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yine aynı bölgeden 1027 küçükbaş ve 515 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.

İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, alevlere müdahale sırasında 20 kişinin yangından etkilendiği, 19'unun tedavisinin ayakta yapıldığı, 1 kişinin ise tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Köyceğiz Pınar Mahallesi'nde yanan alanlar Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi. Kayıtlarda, yangından zarar gören ormanlık alanların yeşilden siyaha döndüğü görülüyor.