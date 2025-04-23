Kosova'da 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde çocuk şenliği düzenlendi.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığının konuşlandığı Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda yapılan şenliğe, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta'nın yanı sıra ülkedeki Türk kuruluşlarının temsilcileriyle çeşitli bölgelerden 700'den fazla çocuk katıldı.

Şenlikte bir araya gelen çocuklar, Türk ve Kosova bayraklı uçurtmalar uçururken halat çekme, sandalye kapmaca, çuval yarışı gibi çeşitli oyunları oynayarak eğlendi.

Şenlik kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de çocuklara konser verdi.

Mehteran Birliği, konserde "Şehzade Süleyman Marşı", "Ceddin Deden" ve "Hücum Marşı" gibi eserlerin yanı sıra "Kosove oj nana ime" ve "Şu Prizren'in Eğri Büğrü Yolları" eserlerini seslendirdi.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor.