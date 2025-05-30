Koruyucu Aile Projesi ile 10 Bin Çocuk Sevgi Dolu Yuva Buldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Gönül Elçileri Projesi' ile bugün 10 bin 617 çocuğumuza 8 bin 876 ailemiz şefkat yuvası oldu. 2002 yılında 515 çocuğumuz koruyucu aile yanındayken şu anda bu rakam bu gönül seferberliği sayesinde 10 bin 617 rakamına ulaştı." dedi.

Göktaş, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Programı"nda yaptığı konuşmada, en değerli varlık çocuklar için bugün bir araya geldiklerini söyledi.

Her çocuğun sevgiyle, güvenli aile ortamında büyümeyi hak ettiğini dile getiren Göktaş, "Çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında bunu yaşama imkanı bulamayan evlatlarımız için koruyucu aile hizmeti, en önemli çözümlerden biridir. Bu model, aslında bizim kültürümüzde çok eskilere dayanır. Komşu çocuğuna sahip çıkma ruhu, akrabanın yetimine kol kanat germe geleneğinin sistemli hale gelmiş biçimidir." ifadelerini kullandı.

Koruyucu ailelik sayesinde biyolojik ailesinden uzak kalan çocukların sıcak yuvaya, sevgi dolu ellere kavuştuklarına dikkati çeken Göktaş, "Bu yolda en büyük desteği ise saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'den görüyoruz. Onun himayelerinde yürütülen 'Gönül Elçileri Projesi' ile bugün 10 bin 617 çocuğumuza 8 bin 876 ailemiz şefkat yuvası oldu. 2002 yılında 515 çocuğumuz koruyucu aile yanındayken şu anda bu rakam bu gönül seferberliği sayesinde 10 bin 617 rakamına ulaştı. İstanbul ise gurur kaynağımız çünkü İstanbul'da 1164 ailemiz, 1282 evladımıza koruyucu ailelik yapmaktadır." diye konuştu.

Göktaş, bu başarıda çok büyük emekleri ve katkıları bulunan gönül elçilerinin, koruyucu aile hizmetinin toplumda tanıtılmasını sağlayan kıymetli destekçiler olduklarını vurguladı.

Gönül Elçileri Projesi'nin, UNICEF tarafından umut vadeden proje olarak değerlendirildiğini kaydeden Göktaş, "Biz de eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bu projeyi tüm dünyaya tanıttık. Dünyanın dört bir yanından gelen gönül elçilerimize, first ladylere, ayrıca diğer bakanlara, UNICEF'in ev sahibine de bu projemizi tanıttık. İyi uygulama örneği olarak UNICEF tarafından örnek gösteriyor Türkiye Modeli ve bu konuda küresel düzeyde seferberlik çağrısında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Koruyucu Aile Modeli'nin Özbekistan'da ve Azerbaycan'da bugün doğrudan uygulandığına dikkati çekerek, "Bu ülkeler, Koruyucu Aile Modelimizi uygulamaya başladılar. Bu anlamda sizlerin çabası, sadece çocukların değil aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına da dokunan evrensel bir mesaj haline geldi." dedi.

"6 ile 17 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 14'ü akran zorbalığına maruz kalıyor"

Koruyucu aile sisteminin yaygınlaşmasında muhtarların rolünün kritik önemde olduğunu vurgulayan Göktaş, mahalleyi ve sokakları en iyi muhtarların bildiğini ve hem yardıma ihtiyaç duyan çocukları tespit etmede hem de potansiyel koruyucu aile olabilecek gönüllüleri bulmada muhtarların fark yaratıcı katkılar sunacağına yürekten inandığını söyledi.

Koruyucu aile sistemini hep birlikte büyüterek ailelerin karşı karşıya bulunduğu riskleri dikkatle analiz ettiklerini anlatan Göktaş, şunları dile getirdi:

"Bu risklerden biri de son zamanlarda sıkça gündeme gelen akran zorbalığıdır. TÜİK verilerine göre, 6 ile 17 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 14'ü akran zorbalığına maruz kalıyor. Özellikle görme, duyma, öğrenme gibi alanlarda zorluk yaşayan çocuklarda bu oran yüzde 27. Bu, çok ciddi ve hepimizi endişelendiren bir tablo. Bakanlık olarak çocuklarımız için okulda, evde ve dijital dünyada güvenli alanlar oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Diğer yandan aile içi ilişkilerden ekonomik sıkıntılara, eğitimden psikososyal desteğe uzanan ihtiyaçları bütüncül perspektiften ele alıyoruz. Bu noktada Aile Sosyal Destek Programımız, ASDEP, önleyici sosyal hizmetlerimizin en önemli aracı olarak devreye giriyor. Biliyorsunuz akran zorbalığı büyük bir farkındalık gerektiriyor. Farkındalık çalışmaları yürütüyoruz ancak sizlerden de gerçekten bu konuda ailelerimizi, annelerimizi, babalarımızı hatta çocuklarımızı akran zorbalığının tam olarak neyi ifade ettiğini, bu konudaki farkındalık çalışmalarına sizlerin de katkı sunmasını gerçekten çok önemsiyoruz."

Bakan Göktaş, 2025 itibarıyla İstanbul'da ulaşılan koruyucu aile sayısını yüzde 25 artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.