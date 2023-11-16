Köpek Sağ Arka Bacaktan Vuruldu, Tedavi Altına Alındı

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde besicilik yapan Sayım Özülkü'ye (68) ait Kangal köpeği aynı köyde ikamet eden bir vatandaş tarafından sağ arka bacağından vuruldu. Köpek, Kayseri'ye getirilip, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Özülkü, "Ameliyat sonrası köpeğimin ayağına platin takıldı ama hayvan yerinden kalkamıyor. Veteriner hekim enfeksiyon riski olduğu için ayağının kesilebileceğini söyledi. Çok üzgünüm" dedi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde besicilik yapan Sayim Özülkü'ye ait Kangal ırkı 3 yaşındaki çoban köpeği, iddiaya göre, aynı köyde ikamet eden A.V.?nin tüfeğinden çıkan saçmalarla sağ arka bacağından vuruldu. Köpeğini arayan Özülkü, 2 gün sonra dağlık bir alanda sağ arka bacağından yaralı şekilde buldu. Kangal cinsi köpeğini Kayseri'ye getiren Özülkü, ERÜ Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi ettirdi. Hastanede yapılan ilk müdahalede köpeğin 2 gün boyunca yaralı olması nedeniyle enfeksiyon riski taşıdığı belirlendi. Yaklaşık 1 saatlik ameliyat sonrası köpeğin yara aldığı sağ arka bacağından 9 saçma çıkarılırken, platin takma işlemi uygulandı. Köpeği vuran A.V. ise, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na çağrıldı. A.V., verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

'AMPUTE OLMA RİSKİ DE VAR'

ERÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, köpeğin ateşli silahlı yaralanmaya maruz kaldığını söyleyerek, "Kangal ırkı bir köpeğimizde tibial kemiğin tam orta kısmına isabet eden çok sayıda saçma tanesinin olduğu bir vakamız. Kemik kısmı diyafiz bölgesinden multi kırıklara ayrılmış durumda. 9-10 civarında küçük bir kırık olduğumuzu tespit ettik. Ayrıca, yaklaşık 2 gündür bu şekilde olan bir vaka olduğu için bir enfeksiyon riski de vardı. Deride çok sayıda kayıp olduğu da hakim olan bir olaydı. Çok parçalı bir kırık ile karşı karşıya kaldığımız için 2 alternatifimiz vardı. Enfeksiyondan dolayı ya bacağına amputasyon yapacaktık ya da bir şans verip, platin takacaktık. Biz, bacağa platin takarak, bacağın sabitlenmesini gerçekleştirdik. Ama, enfeksiyon riski hala devam ediyor. Muhtelemen, amputasyon işlemini de gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYİ ADALETE BIRAKTIM'

Köpeğinin kendisinin evladı gibi olduğunu belirten Sayim Özülkü ise, "Köpeğim vurulduktan sonra koyun sürüm köpeksiz kaldı. Kurt saldırılarına karşı ne yapacağımı bilmiyorum. Köpeklerim vurulduktan sonra koyunlarımın başında 24 saat beklemek zorunda kaldım. Sürü köpeği vurulmaz. Ben burada bir kasıt arıyorum. İnşallah gerekli cezayı alırlar ve bu karar topluma örnek olur. Ameliyat sonrası köpeğimin ayağına platin takıldı ama hayvan yerinden kalkamıyor. Veteriner hekim enfeksiyon riski olduğu için ayağının kesilebileceğini söyledi. Çok üzgünüm. Köpeğimi o şekilde gördükten sonra hala ağzıma bir şey almadım. Çok üzüldüm. Bir ceset gibi oldum. Köpeğim benim için çok değerliydi. Her şeyi adalete bıraktım. Adalete güveniyorum" şeklinde konuştu. (DHA)