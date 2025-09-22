"Kooperatif" Davası… Kooperatif Yetkilisi Halil Telli: "İzmir'in En Sağlam İnşaatında Beton Kesildi, İş Yapmaya Çalıştık Yaptırmadılar"

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - Kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan davanın tutuksuz sanıklarından 3. Etaptan sınırlı sorumlu İş Dünyası Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Telli, "İzmir'in en sağlam inşaatında beton kesildi. Bunun gibi, 'betonun rengini beğenmedik. 45 gün…' gibi şeyler oldu. Biz bu zorluklarla çalıştık. Biz zeminin kabasını çıktık. 6 ay oldu dolgu toprağı atamadık. İş yapmaya çalıştık yaptırmadılar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davaya, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanıkların ifadeleri alınıyor.

Tutuksuz sanık İZSU Genel Müdürü ve İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Erdoğan, savunmasında, iddianameye konu sözleşmede imzası olmadığını öne sürdü. Erdoğan, "Benim dahil olduğum toplantıların hiçbirinde kooperatif konusu gündeme gelmedi ve bu konuda bir yönetim kurulu kararına imza atmadım. 30 Mart 2023 tarihli protokol toplantısına katılmadım. ve bu nedenle imza da atmadım" dedi.

Gürkan Erdoğan, Mahkeme Başkanı'nın, "Yönetim kurulu üyesi olduğunuz dönemde kooperatif konusunda herhangi bir işlem yapmadınız mi?" sorusuna, "Hayır yapmadım. 30 Mart 2023 tarihi dışında benim incelediğim gündemlerin hiçbirinde konu da gündeme gelmiş değildi. Genel müdüre yetki verilen kararda benim imzam yok" yanıtını verdi.

Telli: "Bir anlamda İZBB'nin zararını durdurduk"

3. Etaptan sınırlı sorumlu İş Dünyası Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Telli ise savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Kooperatifin bana verdiği yetkiler harici hiçbir görevi ifa etmedim. O yüzden İZBETON ile yapılan protokol de kooperatifin genel kurulundan aldığımız yetkiler çerçevesinde yapılmıştır. Davanın ana konusu İZBETON ile yapılan sözleşmeye geldiğimizde, biz bu konuyu İZBETON Genel Müdürü ile görüştük. Kentsel dönüşüm işi konusunda 'bu iş kooperatif usulü yapılabilir mi' diye görüşmeye gittik. Kendisi 'Hukuk birimi ile görüşelim' dedi. Devamında İZBB'nin hukuk biriminden 'bu iş yapılabilir' diye yazılı mütalaa geldi. Biz buna istinaden bu işe girdik. Biz bu işe imza atarak, bir anlamda İZBB'de 13 yıldır başlanmamış ve kiraların ödendiği bir yere talip oldu. Böyle bir sorunun içine girerek hayır sağladık. Bir anlamda İZBB'nin zararını durdurduk."

İnşaatların gecikmesiyle ilgili, İZBB Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Arzu Özçelik'in, "Benim bu sözleşmeden 7 ay sonra haberim oldu" sözlerinin incelenmesini isteyen Telli, "Toplantılar, merasim ve törenler yapıldı. Bunların konusu bizim yaptığımız iş yani kentsel dönüşüm. 'Bu işten 7 ay sonra haberim oldu' diyen kişi bu merasimlere katılmıştır. Ayrıca Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı'nın elemanları sahada bizi denetliyor. İZBETON'un denetim yetkisi vardır ama amir kesim büyükşehirdendir. Ama Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı '7 ay sonra haberim oldu' diyor. Sormak lazım '7 aydır elemanlarının nerede olduğundan haberin yok mu' diye. Biz bu işin gecikmesinden kaynaklı çok toplantı yaptık. 'Bu iş üzerimize yıkılır. Hepimiz aynı gemideyiz' dedik. Ama bizi hep taraf olarak gördüler. İş yapmaya çalıştık yaptırmadılar. Çalışmaya çalıştık" ifadesini verdi.

"İçimiz acıya acıya betonu kestik"

Sanık Telli, kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olan Örnekköy Kentsel Dönüşüm Proje alanında yaşanan "beton kesim" olayına da değinerek, şunları söyledi:

"Bu olayda Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı'nın odasındayız. Başkan 'Bu betonları keseceğiz' dedi. Ben de 'Bırakın kesmeyi, ağzınıza bile almayın. Buranın sağlam olduğunu ve eksiksiz olduğunu biliyorsunuz. Bunun tek nedeni sahadaki sorumlularınızla yaşadığımız sorundur, biliyorsunuz' dedim. Ayrıca bu işi yapan statik müellifin raporu var, 'Bu eksikler tamamlanmasa bile bu inşaat yıkılmaz' diye. Ama başkan 'keseceğiz' dedi. Mahkeme 'Kesilmez. Kesilecekse de daha ayrıntılı tetkik ve rapor gerek' dedi. Ege Üniversitesi'nden bir ekip bulduk. Geldiler, 'Burayı mı kesecekler' diye gülüp gittiler. Ertesi gün ekipleri bekledik rapor için gelmediler. Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden rapor istedik. Alamadık. Mahkeme devam etse 4-5 yıl sürecekti. 40 katır mı 40 satır mı dediler. Biz içimiz acıya acıya o betonu kestik. İzmir'in en sağlam inşaatında beton kesildi. Bunun gibi 'betonun rengini beğenmedik. 45 gün…' gibi şeyler oldu. Biz bu zorluklarla çalıştık. Biz zeminin kabasını çıktık. 6 ay oldu dolgu toprağı atamadık. Attırmadılar. İşlerimiz bu ve bu gibi nedenlerle engellendi."

"Bence bu davada sorun hukuki itlaf"

Mahkeme başkanı Telli'ye, "Niye böyle bir şey yapıyorlardı? Farklı bir husumet mi vardı?" sorusunu yöneltti. Tutuksuz sanık Telli, "11-12 sene burayı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ihale edememiş. Sonrasında İZBETON'a devredilince 13 ay sonrasında buralar işler hale geldi. Bence sorun buradan kaynaklanıyor. Ben müdürlere 'kurum içi çatışmanız var' dedim. Bence bu davada sorun hukuki itlaf" sözleriyle yanıt verdi.