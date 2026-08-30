30 Ağustos Coşkusu Dört Şehirde Kutlandı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törenler, Vali İbrahim Akın'ın Ferit Paşa Caddesi'nde askeri araçla halkı selamlamasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasıyla süren törende, halk oyunları ekipleri çeşitli gösteriler sundu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'daki törenler kapsamında Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Valilik binasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Karaman

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz, vatandaşların bayramını kutladı.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından jandarma komando birliğinin gösterileriyle sona erdi.

Aksaray

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda Vali Murat Duru ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Duru, Türk milletinin istiklali ve istikbali için verdiği en büyük mücadelenin, 30 Ağustos zaferinin 104. yılını büyük gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Jandarma komando birliğinin gösterisinin ardından halk oyunları ekipleri çeşitli gösteriler sundu.

Tören, geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA