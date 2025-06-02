Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
Haber Videosu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yoğun yağmur yağışı sonrası tarlada yüzey yarığı oluştu. Tarla sahibi, "Yoğun yağış sonrası çatlaklıklar büyüyüp, yaklaşık 3-5 metre derinliğinde ve 100 metre uzunluğunda yarık oluştu." dedi.

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip toprağın göçmesiyle oluşan obrukların yanı sıra yüzey yarıkları bölgede görülmeye başladı. Kayalı Mahallesi Tilki Yaylasındaki tarlada, bugünkü yoğun yağış sonrası yüzey yarıkları oluştu.

3-5 METRE DERİNLİĞİNDE 100 METRE UZUNLUĞUNDA

Tarla sahibi Nazım Karagöz, tarlasında daha önce çatlaklıkların olduğunu belirterek, "Tilkili Yaylasında 10 dekar buğday tarlamız ve 27 dekar pancar tarlamız var. Her iki tarlanın ortasından da asfalt yol geçiyor. Arazimizde çatlaklıklar vardı. Kuraklık nedeniyle olduğunu düşündüğümüzden önemsemedik. Yoğun yağış sonrası çatlaklıklar büyüyüp, yaklaşık 3-5 metre derinliğinde ve 100 metre uzunluğunda yarık oluştu. Yarık, buğday tarlasından başlayıp, yolun altından, pancar tarlasında ilerliyor. Bu durumu fark edince belediye ekiplerine haber verdik. Ekipler, yolun tadilatını yaptı. Tarlamız da bu hale dönüştü."

Konya'da Yoğun Yağışlar Yüzey Yarıkları Oluşturdu

Konya'da Yoğun Yağışlar Yüzey Yarıkları Oluşturdu

Konya'da Yoğun Yağışlar Yüzey Yarıkları Oluşturdu

Konya'da Yoğun Yağışlar Yüzey Yarıkları Oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıF. Güler:

anladık kardeş tamam yolun sağı da soluda sizin.iyi.ki bir mal sahibi olmussınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.