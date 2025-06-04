Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
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Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
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Konya'da eşinden ayrı yaşayan şahıs, devlet koruması altına alınan 8 yaşındaki çocuğunun geri verilmemesi nedeniyle boğazına bıçak dayayıp evini ateşe verdi. Özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, vücudunun çeşitli yerlerindeki kesikler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ateşe verilen ve patlamanın da meydana geldiği evdeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın ikinci katında eşinden ayrı yaşayan Abdullah G., bir süre önce devlet koruması altına alınan 8 yaşındaki çocuğunun geri verilmemesine tepki gösterdi.

Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP EVİNİ YAKTI

Boğazına bıçak dayayan Abdullah G., evini de ateşe verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polise kapıyı açmayan Abdullah G., kendisini öldüreceğini söyledi.

Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

AYRI YAŞADIĞI EŞİ OLAY YERİNE GETİRİLDİ

Abdullah G.'nin, ikna edilmesi için ayrı yaşadığı eşi olay yerine çağrıldı. Abdullah G., eşinin çabalarına rağmen ikna edilemedi.

Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNİ GÖRÜNCE ÇATIYA ÇIKTI

Patlama sesinin de duyulduğu evdeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından pencereden yapılan müdahaleyle söndürülürken adrese özel harekat ekipleri çağrıldı. Apartmanda oturanlar da tahliye edildi. Özel harekat ekiplerinin geldiğini gören Abdullah G., bu kez binanın çatısına çıktı.

Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Etrafa kiremit atan Abdullah G., bir anlık dalgınlığından yararlanan ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Vücudunun çeşitli yerlerine kesikler nedeniyle yaralar oluşan Abdullah G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdullah G.'nin, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı ve hakkında adli işlem başlatılacağı belirtildi. Abdullah G.'nin ateşe verdiği eve de birkaç ay önce taşındığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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