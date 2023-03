KONYA'DA ÇÖP EVDE BULUNAN 1,5 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

KONYA'da uzun süre çocuk ağlama sesi duyan apartman sakinleri teras katta oturan komşuları Fatma G.'nin kızı 1,5 yaşındaki Asel'i evde yalnız buldu. Her odası çöplerle dolu evde bulunan Asel, hastanede tedavi altına alınırken anne Fatma G. hakkında ' Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, ev sahibiyle birlikte Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duymaları üzerine, boş olan yan daireden terasa çıktı. Ardından terasın duvarından atlayıp Fatma G.'nın açık olan balkon kapısından içeri giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

MİNİK ASEL BİTKİN HALDE BULUNDU

Her odası çöplerle dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel yerde bitkin halde yatarken bulundu. 2 biberon su verip, minik Asel'i besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asel, ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Asel'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O sırada yakındaki bir pansiyonda sevgilisinin yanında olduğu öne sürülen Fatma G., polis tarafından gözaltına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Fatma G. hakkında ' Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.

DEVLET KORUMASI ALTINA ALINACAK

Serbest bırakılan Fatma G.'nin hastanede tedavisi devam eden kızı Asel'in yanında refakatçi olduğu öğrenildi. Asel'in tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

'ÇOCUK BİTKİN HALDEYDİ'

Asel'i bulan komşularından Özlem Üçel, Fatma G.'nin yaklaşık 3 yıldır teras kattaki dairede oturduğunu belirtti. Dün ağlama sesi duymaları üzerine bina sakinleriyle birlikte teras katına çıktıklarını anlatan Üçel, şunları söyledi 'Fatma G. en üst katta oturuyor. Komşularımla iftar yemeği yediğimiz sırada çocuk ağlama sesi duymaya başladık. Üst katta oturan birkaç Afganlı var. Onlarda ses duyduğunu ve Fatma G.'nin oturduğu binayı kontrol etmemizi söyledi. Biz Fatma G.'yi telefonla aradık, açmadı. Mesaj atmayı denedik. Sonra yine ulaşamayınca en son kendi kapısını 'haneye tecavüz' suçu sayılacağı için açmadık. Yan daireden terasa çıkıp, duvarı atlamak zorunda kaldık. Balkon kapısı açıktı. Hani içeriye girmemize bence gerek bile yoktu. Çünkü her yer çöptü. Sonrasında biz içeriye girer girmez çocuğu gördük. Sağlık ekiplerini aradık. Bence iki haftadır öyle olduğunu söylüyor, ama iki haftalık bir mesele değil o yukarısı."

'BAKICIDA OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU'

Asel'i bir süredir görmedikleri için sürekli Fatma G.'ye çocuğunun nerede olduğunu sorduklarını ifade eden Üçel, "Çünkü çocuk o kadar bitkin bir haldeydi ki, biz son iki aydır çocuğu soruyoruz. Bakıca olduğunu, rahatsız olduğunu söylüyordu. Ailesi de kendisine ulaşamadığı için çocuğu arıyordu. Ailesine, görüntülü telefonda çocuğu göstermemek için telefonunun bozuk olduğunu söylemiş herhalde. Fatma G.'nin eşinden ayrılmıştı ve eşi Almanya'da. Ben Fatma G.'nin eşiyle de birkaç defa görüştüm. Eşi, her türlü para yardımı yaptığını söyledi. Her türlü desteği sağladığını söyledi. Parası olduğunu da biliyorduk. Hani bizim evimize geliyordu, yemek yiyordu. Biz her türlü anlaşıyorduk. Hiçbir sorun yoktu. Biz böyle bir şeyi gerçekten beklemiyorduk. Ev sahibimiz en son 10 gün önce güvenlik kamerası kayıtlarından çocukla çıkarken görmüş. Biz ondan sonra çocuğu hiç görmedik. Komşular Fatma G.'ye 'çocuğu getir de sevelim' demişler. Bende gündüz aradım, 'Beraber dışarı çıkalım gezelim' diye. Ama çıkmak istemediğini söyledi. Daha sonra kendisi çocuğu alıp 1'inci kattaki komşuya ineceği söyledi, ama 1'inci kat oturan komşularımızla da konuştuğumda "Hiçbir şekilde bize çocuğu getirmedi, aramadı, telefonu da açmıyor? dedi. Biz çocuktan endişeleniyorduk ve çocukla ilgili şüphelerimiz doğru çıktı. diye konuştu.

Fatma G.'nin eve girdikleri andaki karşılaştıkları manzarayı da anlatan Üçel, "Bir kadın o evi, o hale getirene kadar uğraşamaz. Akıl sağlığı bozuk bir insan dahi evi o hale getirse bile bunu çocuğuna yapamaz. Benim de çocuğum var. Ben de çalışıyorum. Bakamayabilirim, bakıcıya veririm, çocuk yuvasına veririm. Ama bu kötülüğü ona yapıp da çocuğumu çöpün içine atıp da dışarıda gezemem. İçeride temiz çamaşır ve kıyafete dair hiçbir şey yok. Buzdolabı ağzına kadar yiyecek dolu. Tuvaleti pislik içinde. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylüyordu. Ben her zaman ona maddi, manevi destek oldum. Hep yanında oldum ama çocuğuna onu yapması, beni de hayal kırıklığına uğrattı." İfadesini kullandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel