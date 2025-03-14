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Konya'da korkutan iki deprem

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AFAD ve Kandilli, Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.44'de meydana gelen depremin derinliği 11.6 km olarak ölçülürken sarsıntı paniğe neden oldu. Bu sarsıntının ardından aynı bölgede 15:27'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Türkiye'de deprem riski en az alan bölgeler arasında yer alan Konya'da iki deprem üst üste meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan bir deprem kaydedildi. Deprem saat 14.44'de 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremlerin yerin 11.42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İlçe çevresindeki yerleşim merkezlerinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Konya'da korkutan iki deprem

İKİNCİ DEPREM OLDU

4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölgede meydana gelen depremin derinliği 2.9 kilometre olarak ölçüldü.

Konya'da korkutan iki deprem

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise, "Konya- Kulu'da 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor; sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

AFAD verilerine göre depremin ayrıntıları:

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer: Kulu ( Konya )

Tarih:2025-03-14

Saat:14:44:31 TSİ

Enlem:38.91306 N

Boylam:32.96639 E

Derinlik:11.62 km

KANDİLLLİ AFAD'LA AYNI BÜYÜKLÜĞÜ VERDİ

Kandilli Rasathanesi ise Konya Kulu merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve saat 14.44'te gerçekleşen depremin yerin 11.6 km altında kaydedildiğini belirtti.

Konya'da korkutan iki deprem
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFLOZOF:

Konya da zina mı Coğaldı?

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Haber YorumlarıSUNSET null:

depremde en güvenli şehir tabusu yıkıldı

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Naci Görür Konya' da deprem bekleniyor diye açıklama yapar.

Yorum Beğen23
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

sıkıntı yok devletimiz güçlüdür.

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Yıl olmuş 2025, hala deprem olunca millet sokağa dökülüyorsa büyük bir problemimiz var demektir.

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Haber YorumlarıHamdi Şahin :

Hiçbir fay hattı olmayan bir yer Konya, nasıl oldu bu iş. Uzmanlar açıklayabilirse açıklasın bakalım. Açıklayamazlaaaar. Çünkü Allah'ın dediği olur nokta.

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Haber YorumlarıUğur Onur:

La oğlum bunlar deprem mi la?Osursan 3.7 sallanır zaten.

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