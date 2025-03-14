Konya'da korkutan iki deprem

Türkiye'de deprem riski en az alan bölgeler arasında yer alan Konya'da iki deprem üst üste meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan bir deprem kaydedildi. Deprem saat 14.44'de 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremlerin yerin 11.42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İlçe çevresindeki yerleşim merkezlerinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

İKİNCİ DEPREM OLDU

4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölgede meydana gelen depremin derinliği 2.9 kilometre olarak ölçüldü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise, "Konya- Kulu'da 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor; sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

AFAD verilerine göre depremin ayrıntıları:

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer: Kulu ( Konya )

Tarih:2025-03-14

Saat:14:44:31 TSİ

Enlem:38.91306 N

Boylam:32.96639 E

Derinlik:11.62 km

KANDİLLLİ AFAD'LA AYNI BÜYÜKLÜĞÜ VERDİ

Kandilli Rasathanesi ise Konya Kulu merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve saat 14.44'te gerçekleşen depremin yerin 11.6 km altında kaydedildiğini belirtti.