Komşusunun arkadaşını silahla yaralayan bekçinin serbest bırakılmasına tepki

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bekçi Sefa K., husumetli olduğu komşusu Kadriye- Hasan Günaydın çifti ile aralarında çıkan tartışma sırasında tabancasını ateşledi. 6 kurşundan birisi, çiftin oğullarının arkadaşı Murat Türkmen'e (44) isabet etti. Türkmen yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, gözaltına alınan Sefa K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Türkmen'in kardeşi Mehmet Can Türkmen, bekçinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 27 Nisan'da Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kadriye-Hasan Günaydın çifti, karşı komşuları bekçi Sefa K. ve eşi Elmas K. ile anlaşamadıkları için taşınmaya karar verdi. Günaydın çifti, eşyalarını taşımak için kendi oğulları Selim Günaydın ve arkadaşları Murat Türkmen ile oğlu İsa Mert Türkmen'den yardım istedi. Taşınma sırasında Murat Türkmen ile Elmas K. ve Sefa K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Sefa K., 1'inci kattaki evinin balkonundan komşusu ve arkadaşlarına 6 el ateş etti. Kurşunlardan biri Murat Türkmen'in kaburgasına isabet etti. Ağır yaralanan Türkmen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

'ELİME TAŞLA VURDUKLARI İÇİN SİLAH PATLADI'

Polis ekiplerince gözaltına alınan bekçi Sefa K., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sefa K. komşularının sattığı pekmez ve yumurta gibi ürünleri almadıkları için karşı tarafın kendilerine husumet beslediğini belirterek, "Bu nedenle beni ve eşimi her gördüklerinde hakaret ve tehdit içerikli sözler söylüyorlardı. Eşim de o gün beni arayarak bu kişilerin yine kendisine karşı hakaret ve tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine eve geldim. Murat, Hasan, Selim ve İsa kapımı tekmelemeye başladı. Kapının önünde, 'Sizi geberteceğim, sizi öldüreceğim' gibi sözler söylendi. Sakinleştirmek için kapıyı açtım ancak içeri girmeye çalıştılar. Onlara mani olmak için kapının yanındaki biber gazını sıktım ve kapıyı kapatıp kilitledim. Bunun üzerine balkona yöneldiler. Balkondan eve girmeye çalıştılar. Evin camını sopa ve taşlarla kırdılar. Beylik tabancamla birkaç el havaya uyarı ateşi yaptım. İçlerinden biri silahı tuttuğum elime, taş gibi bir şeyle vurdu. Vurmanın etkisiyle namlu aşağı düştü. Bu sırada silah patladı ve biri vuruldu. Meşru savunma hakkımı kullandığımı düşünüyorum" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

İfadesinin ardından Sefa K., 'kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi. Sefa K. hakkında talep edilen tutuklama talebi, olayın meydana geliş biçimi, ilerleyen aşamalarda şüphelinin meşru müdafaa hükümlerinden faydalanma ihtimali, bilgi sahibi ve tanıklara baskı kuracağı yönünde somut olguların olmayışı, sabit ikametgah sahibi oluşu nazara alındığında; tutuklamadan beklenen gayenin adli kontrol tedbirleri ile de sağlanabileceği, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yeterli ve ölçülü olacağı kanaatine varıldığından reddedildi. Şüphelinin 'yurt dışı çıkış yasağı' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Hastanede yaşam mücadelesi veren Murat Türkmen'in kardeşi Mehmet Can Türkmen (33) de ağabeyinin durumunun kötüye gittiğini söyledi. Türkmen, ağabeyinin 2 akciğerinin de iflas etme eşiğinde olduğunu belirterek, "Şüpheli, basit yaralamadan işlem gördü ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyoruz. Adalet karşısında gereken cezayı almasını istiyoruz. 'Yanlışlıkla adam vurdum' diyerek serbest bırakılmasına vicdanımız el vermiyor. Yanlışlıkla birini vuran her insan serbest kalırsa; adalet diye bir şey olmaz. Bu kişinin nasıl serbest bırakıldığını anlamış değiliz" dedi.

'ÖLDÜRMEK İÇİN SIKTI'

Selim Günaydın da Sefa K.'nin eşinin defalarca haksız yere karakola şikayette bulunması nedeniyle olayların bu noktaya kadar geldiğini söyledi. Şüphelinin ifadesinde, söylediklerinin de doğru olmadığını anlatan Günaydın, "2-3 kere bana ve babama da sıktı. Kaçışırken arkadaşım Murat ağabey vuruldu. Nasıl basit yaralama olarak geçebilir, anlamıyorum. Olay gününden beri Murat ağabey yoğun bakımda. Murat Türkmen karşı tarafı da tanımıyor. Gözümle gördüm, korkutmak için değil; profesyonel bir şekilde nişan alarak ateş etti. Öldürmek için sıktı. Adalet yerini bulsun istiyorum" diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Tuğba SIR-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)-