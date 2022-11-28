75 yaşındaki kadına 2 kez müebbet hapis istendi! Suçunu duyanlar "Az bile istenmiş" demekten kendini alamıyor

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce eşi Arap Tanıdır'ı 22 yıl önce de kızı Zeynep Tanıdır'ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklanan 75 yaşındaki Hayriye Fındıkoğlu hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Fındıkoğlu'na yardım ettiği iddia edilen 2 kişi içinse 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Zeynep Tanıdır'ın adı açıklanmayan kızı, anneannesi Hayriye Fındıkoğlu'na annesini sorduğunda Almanya'ya gittiği cevabını aldı. Ancak yaptığı araştırmada annesinin Almanya'ya gittiğine dair bilgiye ulaşamadı. Bunun üzerine kızı, nisan ayında emniyete gidip annesinin kaybolduğunu ve öldürülmüş olabileceğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında Zeynep Tanıdır'ın babası Arap Tanıdır'ın da kaybolduğu tespit edildi. Emniyet bünyesinde özel ekip kurularak aile teknik ve fiziki takibe alındı.

'ESKİ EVDE KAZI YAPMAM GEREKİYOR' SÖZÜ ÇİFTE CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Polisin kendilerini takip ettiğinden habersiz olan Mehmet Tanıdır, telefonda annesine "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" dedi. Ağustos ayında polis tarafından Ballıca Mahallesi'ndeki evde ve bahçesinde kadavra köpeğiyle kazı çalışması yapıldı ancak sonuç alınamadı. Bu sırada ailenin şüpheli tavırlar sergilemesiyle Hayriye Fındıkoğlu, oğulları Mehmet Tanıdır, M.T., kızları F.Z., G.E. ile Fahri Çiftçi, C.Z. ve G.T. gözaltına alındı.

TARİHİ ESER ARAR GİBİ CESET ARADILAR

Şüphelilerden Hayriye Fındıkoğlu, 7 Ağustos'ta polisler tarafından eve götürüldü. Fındıkoğlu, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına yer gösterdikten sonra arkeologlar nezaretinde çalışma başlatıldı. İş makinesi toprağın yüzeyini aldıktan sonra arkeologlar tarihi eser arar gibi ceset aradı. Çalışmalar sonunda Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır'ın kemikleri bulundu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri önce sürülen Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda, 1997'de eşini av tüfeğiyle, 2000'de de kızını zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen Hayriye Fındıkoğlu hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, ona yardım ettikleri iddia edilen Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi hakkında da 'cinayete yardım etme' suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianame kabul edilirken, 3 sanığın yargılanmalarına ileriki günlerde başlanacak.

Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır'a ait kemiklerin bulunduğu yıllardır kullanılmayan evde halen polisin çektiği şeritler dururken, arama yapılan çukurun üzeri ise betonla kapatıldı.