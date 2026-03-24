Kocaeli'deki fabrika yangınında ölenlerin yakınlarından "adalet" talebi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasındaki 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı yangına ilişkin dava öncesi hayatını kaybedenlerin yakınları ile destek veren aileler basın açıklaması yaptı.

Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının görüleceği Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gelen aileler ile "Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" adlı katılımcılar, "Herkes gördü kimse dokunmadı, Denetimsizlik ölüm, katliam" yazılı pankart taşıdı.

Olayda yaşamını yitiren Şengül Yılmaz'ın kızı Nur Yılmaz, adalet için buluştuklarını belirterek, "Bu ülkede insanların göz göre göre katledilmesine hiçbirimizin gönlü razı değil. Bu katliamlara yaptırım olmazsa bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Bunun gibi iş cinayetlerinin olacağını düşünüyorum. Buna bir son verilmesini istiyoruz. Burada adalet peşindeyiz ve ölmüşlerimizin arkasında durmak için buradayız. Ekmek parası için canlarını verdiler." diye konuştu.

Yılmaz, sorumlu ve suçluların en ağır cezayı almalarını istediklerini belirterek, kendilerine destek için gelenlere teşekkür etti.

Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut da duruşmanın yapılacağı yerin konumundan memnun olmadıklarını dile getirdi.

Adalete güvenmek istediklerini vurgulayan Bulut, "Artık gariban insanların hakkını da savunsunlar. İnsanlar üç beş kuruş için çalışmaya gidiyor ve ölüyorlar. Onlar suçlu, yapanlar suçsuz oluyor. Var mı böyle bir adalet. Ben adalete güvenmek istiyorum. En ağır cezayı almalarını istiyorum." dedi.

Sakarya ve İstanbul'dan gelen ailelerden destek

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de havai fişek patlaması ve İstanbul Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamını yitirenlerin yakınları da destek amacıyla geldikleri cezaevi önünde açıklama yaptı.

Hendek'teki olayda yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın kardeşi Merve Nur Yılmaz, adalet için bir araya geldiklerini, emek, adalet, insan onuru ve hayatı için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

Yılmaz'ın babası Muharrem Yılmaz da yargı sürecini eleştirerek, katılımcı ailelerle aynı acıyı yaşadıklarını, adalet için bir arada bulunduklarını söyledi.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangında eşini kaybeden Emine Kayabaş, Dilovası yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla aynı acıyı yaşayan, aynı yollardan geçen aileler olarak destek ve adalet için bir araya geldiklerini belirtti.

"Her bir sorumlunun hesap vermesini istiyoruz"

Konuşmaların ardından basın açıklaması yapan avukat Sevgi Evren, 7 insanın "iş cinayetine kurban verildiği" olayın ilk duruşmasının görüleceğini, "sorumluları koruyan değil, adalet sağlayan" bir yargı istediklerini dile getirdi.

Soruşturma sürecinin bugüne kadar eksik ve taraflı yürütüldüğünü savunan Evren, "Özellikle kamu görevlileriyle ilgili yürütülen soruşturmada aylar geçmesine rağmen bir adım yol gidilmemiş, sorumlular yargı önüne çıkarılmamıştır. Sadece kağıt üzerindeki sahiplerin ve iş güvenliği uzmanlarının tutuklanması yeterli değildir. Biz biliyoruz ki sorumlular daha fazla." iddialarında bulundu.

Binaya yönelik denetim ile yıkım kararı emrinin uygulanmamasını eleştiren Evren, "Tehlikeli kimyasallarla çalışan, ruhsatsız ve kayıt dışı çocuk işçi çalıştıran bu 'ölüm tesisi'nin varlığına göz yuman her bir yetkili yargılanmalıdır. Bu yıkım kararını uygulamayan belediye başkanlarından zabıtalara, denetim görevini yapmayan bakanlık yetkililerinden şirket ortaklarına kadar herkes yargı önüne çıkmalıdır." diye konuştu.

Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar da yangında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelere başsağlığı diledi.

Karakadılar, duruşmayı takip edeceklerini belirterek, "Bu duruşmayı sadece hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve aileleri için değil, aslında Türkiye genelinde benzer sektörlerde çalışan emekçiler, emekçilerin hakları ve aileleri için de takip edeceğiz. Burada bir kamu vicdanı vardır. Kamu vicdanının yerine gelmesi için tekrar bu vahim olayların yaşanmaması için bu duruşmayı eksiksiz takip edeceğiz. Kocaeli Barosu olarak müdahillik talebinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Temennilerinin, duruşmanın şeffaf şekilde yürütülmesi ve tüm sorumluların eksiksiz yargılanması olduğunu vurgulayan Karakadılar, kamu görevlileriyle ilgili soruşturmanın da bir an önce tamamlanmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Açıklamaya ailelerin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve avukatlar katıldı.

Olay ve ceza istemleri

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 9 kişi tutuklanmış, fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ayrıca, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 97 sayfalık iddianamede, kozmetik firması yetkilileri tutuklu sanıkları Altay Ali O. ve kardeşi İsmail O. ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna O. ve Gökberk G. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, tutuklu sanıklar A.O.A. ve O.Y. ile tutuksuz Ö.A. ve firari A.B. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.