Kocaeli'de fabrika saldırganının paylaşımları ortaya çıktı
Kocaeli'de bir fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırganın İbrahim Y. olduğu ve sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıktığı belirtildi.
SALDIRGANIN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Kocaeli'de fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırganlardan birinin alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu öğrenildi. İbrahim Y.'nin sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Saldırgan paylaşımında, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey benim için Filistin'e dua ettikleri gibi dua etmektir" ifadeleri yer aldı.