Kocaeli'de 3.5 Yıl Sonra Yakalanan Cinayet Şüphelileri Tutuklandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 3,5 yıl önce kırmızı ışıkta araçlarıyla duran Emine Çöp (27) ve kuzeni Tuğçe Semiz (22) silahlı saldırıda öldüren 2 şüpheli, yakalandı.

Olay, 13 Şubat 2022 yılında saat 04.30 sıralarında Beylikbağı Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in içinde olduğu 34 EKY 853 plakalı otomobile ve Alihan K.'nın kullandığı 34 DCU 278 plakalı otomobile, trafik ışıklarında yavaşladıkları sırada arkalarından gelen araçtan inen kar maskeli 2 şüpheli tabancalarla ateş etti. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde, Emine Çöp ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Alihan K. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis ekipleri iki kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yurt dışına kaçtığını belirledi. 3.5 yıldır her yerde aranan şüphelilerden R.T. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, A.Y. ise İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),